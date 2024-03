Boxe : Anthony Joshua met Francis Ngannou KO au deuxième round

Envoyé au tapis dès la première reprise d’un puissant direct du droit reçu en pleine mâchoire, le Camerounais a été dépassé par un Joshua chirurgical et a subi deux autres knockdowns au deuxième round. Le troisième était de trop et Ngannou s’est effondré de tout son corps, conduisant l’arbitre à mettre un terme au combat. Resté allongé sur le dos pendant un certain temps, il a dû recevoir des soins médicaux à l’intérieur du ring avant d’être raccompagné vers son tabouret.

Francis Ngannou, 37 ans, ne disputait que le deuxième combat de boxe anglaise de sa carrière. Le 29 octobre, il était passé tout près de l’exploit pour ses débuts en envoyant Tyson Fury, champion WBC des lourds et grandissime favori, au tapis au troisième round. Même s’il s’était incliné sur une décision partagée des juges, il avait remporté toute l’estime du monde des sports de combat. Ngannou a déjà prévu de retourner dans les cages du MMA avec un combat prévu en 2024 contre le champion de la PFL, Renan Ferreira. A 34 ans, Joshua quant à lui compte désormais 28 victoires en 31 combats, la quatrième de suite, et se replace dans la hiérarchie de la catégorie des lourds. Pour son prochain combat, le Britannique espère faire face au vainqueur du choc entre Tyson Fury et Oleksandr Usyk qui s’affrontent en mai pour le titre unifié des lourds.