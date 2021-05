Boris Johnson “préoccupé” par une poussée du variant indien de Covid-19 en Angleterre

Le Premier ministre britannique Boris Johnson s’est dit, jeudi, “préoccupé” par certaines poussées localisées du variant indien de coronavirus en Angleterre, notant que son gouvernement “n’exclut aucune option” pour y faire face.

“Il y a un éventail très large de points de vues scientifiques au sujet de ce qui pourrait se produire”, a déclaré le dirigeant travailliste à la presse, en amont d’une réunion du Groupe consultatif scientifique pour les urgences (Sage) consacrée à l’examen de l’évolution du nouveau variant intriguant.

Les mesures envisagées par le gouvernement pourraient porter éventuellement sur la concentration de doses supplémentaires du vaccin anti-Covid-19, dans des zones spécifiques pour immuniser une plus grande partie de la population et réduire la propagation de nouvelles variantes, explique-t-il.

Le premier ministre s’est voulu toutefois rassurant sur les prochaines étapes du déconfinement prévues en Angleterre, qui concernent notamment la réouverture des cinémas et des musées et la reprise des services de restauration à l’intérieur, à partir du 17 mai ainsi que la levée des dernières restrictions sociales le 21 juin.

“Pour le moment, je ne vois rien qui me dissuade de penser que nous pourrons continuer lundi et le 21 juin partout” à déconfiner, “mais nous aurons peut-être des choses à faire localement et nous n’hésiterons pas si c’est le conseil qui nous est donné”, a-t-il déclaré.

Figurant au Top 15 des pays ayant réussi leur campagne de vaccination, le Royaume-Uni a déjà vacciné plus de 53 millions de personnes contre la maladie de Covid-19, dont plus de 35 millions ont reçu une première dose et plus de 17 millions ont eu une deuxième injection. Le gouvernement estime être en “bonne voie” d’injecter une première dose à tous les adultes d’ici fin juillet.

Le pays connaît désormais une nette amélioration de la situation sanitaire (moins de 2 000 nouveaux cas positifs par jour), mais la presse britannique évoque des poussées localisées du variant indien, notamment dans la ville de Bolton (nord de l’Angleterre).