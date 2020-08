Beyrouth: une délégation d’artistes libanais visite l’hôpital militaire de campagne marocain

Les artistes libanais ont offert une grande affiche représentant le roi Mohammed VI, écrit dessus: : “Merci du fond du coeur à Sa majesté le roi Mohammed VI, que Dieu le protège”.

Des artistes de renom ont également appelé ou envoyé des lettres de remerciements à l’ambassade du Maroc à Beyrouth, dont les célèbres chanteuses Najwa Karam, Nawal Zorhbi et les chanteurs Rarheb Alama et Wael Jassar, les artistes Assi hallani, Wissam Amir, Melhem Zine, Fares Karam, Marwan Khouri, le producteur Sobhi Seif.

L’hôpital militaire de campagne marocain à Beyrouth, connait une grande affluence des victimes de l’explosion, venus bénéficier des soins médicaux urgents prodigués par cette structure médicale.

Depuis le lancement des services de cet hôpital, le 10 août dernier, de nombreux patients ont reçu les soins nécessaires dans les différentes spécialités ou subi des opérations.

Cet hôpital de campagne est composé de 150 personnes, dont 45 médecins de diverses spécialités (réanimateurs, chirurgiens, traumatologues, ORL, ophtalmologues, traitement des brûlés, neurochirurgiens, pédiatres, pharmacien), ainsi que des infirmiers spécialisés et des éléments de soutien.

L’hôpital abrite un bloc opératoire, des unités d’hospitalisation, de radiologie et de stérilisation, un laboratoire, une pharmacie et des installations sanitaires, administratives et logistiques. Il vise aussi vise à fournir des prestations médicales aux blessés, et à les aider à surmonter les répercussions de cette tragédie, a déclaré le directeur de l’hôpital.

Cet hôpital, qui dispose de plusieurs installations et équipements sanitaires, dont des lits médicaux et une salle de chirurgie équipée, fournira aux patients divers services médicaux dans de nombreuses spécialités. Il comprend aussi d’autres services tels que la réalisation d’analyses médicales et la distribution de médicaments, a ajouté le responsable.

Au moins 178 personnes ont été tuées et près de 6.000 autres ont été blessées dans l’explosion mortelle survenue dans le port de la capitale libanaise, alors que des dizaines d’autres sont portées disparues.