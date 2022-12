Attaque à Paris: le suspect mis en examen et placé en détention provisoire

L’homme suspecté d’être l’auteur de l’attaque contre des Kurdes faisant trois morts, vendredi à Paris, a été mis en examen par un juge d’instruction pour assassinat et tentative d’assassinat en raison de la race, l’ethnie, la nation ou la religion, rapportent les médias citant une source judiciaire.

Le présumé auteur de la fusillade, un retraité français de 69 an, a été également mis en examen pour acquisition et détention non autorisées d’arme. Ila été placé en détention provisoire.

Le mis en cause avait été interpellé vendredi juste après avoir ouvert le feu sur plusieurs personnes tuant trois et blessant trois autres, présents devant le centre culturel kurde, situé dans le 10e arrondissement de Paris. Sa garde à vue avait été un temps levée pour un placement en infirmerie psychiatrique.

Il avait déjà été interpellé il y a un an pour s’être attaqué avec un sabre à un camp de migrants dans le 12e arrondissement de la capitale.

Le suspect est connu des services de police et de justice pour un autre antécédent, en Seine-Saint-Denis. Il venait d’être libéré récemment.