Arrivée du premier vol direct Tel-Aviv/Rabat avec à son bord Jared kurshner

Le premier vol commercial direct entre Israël et le Maroc s’est posé mardi à Rabat en provenance de Tel-Aviv, avec à son bord Jared Kushner, gendre et conseiller du président américain Donald Trump, et un conseiller du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, Meir Ben Shabbat.

Cet évènement retransmis en direct par l’ambassade américaine à Rabat intervient une dizaine de jours après la reprise des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël, sous l’égide de Washington.

La visite s’inscrit dans le prolongement de l’entretien téléphonique du roi Mohammed VI avec le président Trump, le 10 décembre 2020, au cours duquel le chef de l’exécutif US a annoncé la décision historique des Etats-Unis d’Amérique de reconnaître la marocanité pleine et entière du Royaume sur son Sahara.