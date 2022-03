Arrivée d’Antony Blinken au Maroc pour une visite du 28 au 30 mars

Le secrétaire d’Etat américain, Antony Blinken, effectue à partir de ce lundi et jusqu’au 30 mars courant, une visite officielle au Maroc placée sous le signe de “l’engagement en faveur de la sécurité et de la prospérité”, indique-t-on à Washington.

A son arrivée à l’aéroport de Rabat-Salé, M. Blinken a été accueilli par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

“Le partenariat stratégique bilatéral entre les États-Unis et le Maroc est ancré dans des intérêts partagés en matière de paix, de sécurité et de prospérité régionales”, souligne la diplomatie américaine dans un communiqué.

Cette visite est l’occasion de passer en revue les différents volets d’une coopération solide et multiforme entre deux alliés partageant une vision et des valeurs communes et animés par la même détermination à ouvrir de nouvelles perspectives de partenariat au service du développement et de la paix régionale et internationale, selon un communiqué du Département d’État américain.

Les relations entre Washington et Rabat sont en effet séculaires. Elles remontent au Traité de paix et d’amitié de 1787, le Maroc étant la première nation à reconnaître les États-Unis.