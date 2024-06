Après la victoire de l’extrême droite, la gauche française constitue un « Front populaire »

Après la victoire historique de l’extrême droite française aux élections européennes, la dissolution de l’Assemblée nationale et la convocation d’élections législatives anticipées par le président Emmanuel Macron, plusieurs partis de gauche appellent lundi 10 juin à « la constitution d’un nouveau front populaire » et à « des candidatures uniques dès le premier tour ».

« Nous appelons à la constitution d’un nouveau front populaire rassemblant dans une forme inédite toutes les forces de gauche humanistes, syndicales, associatives et citoyennes », écrivent les Écologistes-EELV, La France Insoumise, le Parti communiste français, le Parti socialiste, Place publique, Génération⸱s, et la gauche républicaine et socialiste (GRS) dans un appel commun.

« Dans chaque circonscription, nous voulons soutenir des candidatures uniques dès le premier tour », indiquent les signataires de cet appel à un front populaire. Les candidatures « porteront un programme de rupture détaillant les mesures à engager dans les 100 premiers jours du gouvernement du nouveau front populaire ».

Les dirigeants des différents partis de gauche, réunis au pied du siège du parti des Ecologistes dans le 10e arrondissement à Paris, ont pris « le serment d’être unis jusqu’à la victoire« .

Le « nouveau Front populaire » se place comme le principal challenger de l’extrême droite : la gauche a obtenu près de 33 % le 9 juin, le RN 31 % et l’extrême droite au total plus de 38 %.

Les négociations entre les chefs des partis doivent reprendre ce mardi 11 juin pour discuter du « programme de rupture » que porteront les futurs députés de gauche en cas d’élection.

Pour l’union, pour la victoire, un #FrontPopulaire ⤵️ Ensemble, nous nous engageons ! 🌻 pic.twitter.com/yTdhm2aBae — Marine Tondelier (@marinetondelier) June 10, 2024