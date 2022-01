Antisémitisme: le BNVCA saisit le ministre français de l’Intérieur et l’OFPRA sur la demande d’asile du couple Filali

Le Bureau National de Vigilance Contre l’Antisémitisme (BNVCA) a saisi directement et respectivement le ministre français de l’Intérieur et l’Office français pour les réfugiés et les apatrides (OFPRA), sur la demande d’asile du couple Adnane et Dounia Filali, considérant « incohérent et inconcevable que ces individus qui insultent la France y soient accueillis et protégés ».

Dans les deux courriers adressées le 6 janvier au ministre Gérald Darmanin et à Julien Boucher, directeur général de l’OFPRA, et que Atlasinfo a pu consulter, le BNVA indique avoir « été requis par un grand nombre de correspondants scandalisés et inquiets par la demande d’asile déposée auprès de votre Office par les époux Filali, d’origine marocaine, à la réputation sulfureuse, et notoirement incitateurs à la haine antisémite, antisioniste et antijuive ».

« Monsieur le Ministre, j’ai l’honneur de vous demander de vouloir bien donner vos instructions à l’OFPRA placée sous votre autorité afin que soit rejeté toute demande d’asile voire de séjour sur notre sol des époux Filali qui mettraient en danger la paix civile, et inciteraient à la haine de nos concitoyens de confession juive déjà très éprouvés par les attentats commis contre des écoliers juifs à Toulouse, des clients de l’Hyper cacher Porte de Vincennes à Paris, des vielles dames, Sarah Halimi et Mireille Knoll, torturées et assassinées dans leur lit à Paris 11ème, sans compter toutes les agressions physiques, violentes et menaces dont nos concitoyens juifs sont victimes depuis près de 20 ans, contraints de quitter leur demeure pour des lieux plus sécurisés », écrit le président du BNVCA, Alain Sammy Ghozlan.

« Ces Youtubeurs et influenceurs d’origine marocaine ne sont ni réfugiés, ni apatrides. Ils sont de nationalité marocaine. Ils se vantent d’être des admirateurs et des amis de Dieudonné et Soral plusieurs fois condamnés pour incitation à la haine antijuive », dénonce le BNVCA, rappelant que les époux Filali se présentent « en photo avec Soral et faisant le geste nazi de la quenelle Ile (…) ».

Rappelant que sur « les réseaux sociaux, ils se lâchent complètement en faisant l’apologie de groupes terroristes comme le Hezbollah et en démontrant leur antisémitisme flagrant », «le BNVCA et ses mandants, considèreraient comme incohérent et inconcevable que ces individus qui insultent la France y soient accueillis et protégés ».

« J’ai demandé à notre conseil Maître Franck Serfati de déposer plainte contre les époux Filali s’ils se trouvent actuellement en France, pour qu’ils soient interpellés et expulsés de notre pays en usant de toutes les lois et règlements administratifs en vigueur », fait savoir le BNVCA.

Le BNVCA est une organisation dédiée à la lutte contre l’antisémitisme depuis sa création 2002.

Le BNVCA utilise tous les moyens juridiques pour combattre notamment les actes antisémites et les discours de haine.