Algérie: A la veille du 3ème anniversaire du mouvement Hirak, “la tension ne cesse de monter” (Inside Over)

La crainte de nouvelles manifestations et de nouvelles répressions s’avère de plus en plus forte surtout que la crise économique continue de sévir dans tout le pays, a relevé le site d’information italien, notant que les autorités algériennes recourent de façon croissante à des accusations de « terrorisme » pour poursuivre en justice les militants du Hirak.

Dans ce sens, le portail a rappelé les inquiétudes du Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) face à l’instrumentalisation des lois antiterroristes contre ce mouvement pacifique, expliquant que “toute personne qui scande des slogans où rédige des articles jugés critiques à l’égard de la classe politique s’expose à une grave accusation de terrorisme, au titre de l’article 87bis du code pénal algérien”.

“Le nombre de prisonniers politiques augmente de plus en plus”, a fait observer le média en ligne, relevant que le comité algérien de libération des détenus fait état d’au moins “70 personnes détenues pour des délits d’opinions”.

ll y a trois ans, jour pour jour, la population algérienne descendait dans les rues pour réclamer le départ du président Bouteflika, qui avait présenté sa candidature pour un cinquième mandat, a rappelé le portail, notant que depuis, le mouvement Hirak continue de protester pour un “vrai changement du régime politique” et pour l’amélioration de la situation socio-économique.