Affaire des journalistes Graciet/Laurent: “délit de chantage caractérisé” sur le Royaume du Maroc

A l’issue d’une longue audience qui a duré plus de 10 heures, la procureure de la République, Audrey Durrieux, a requis un an de prison avec sursis et 15.000 Euros d’amende contre les deux journalistes français Catherine Graciet, 48 ans, et Eric Laurent, 75 ans, pour « délit de chantage caractérisé » sur le Royaume du Maroc. Le jugement a été mis en délibéré au 14 mars.

Devant le tribunal correctionnel, le président de la 10e chambre, Edmond Brunaud, et les deux juges assesseurs, poussent les deux journalistes dans leurs retranchements et leurs contradictions, démontrant preuves à l’appui que les deux journalistes ont entrepris une « démarche commune pour négocier une somme d’argent conséquente » en contrepartie de la non publication d’un livre qu’ils disent « néfaste » pour le Royaume du Maroc.

Les deux journalistes ont vainement tenté de semer le doute sur le premier enregistrement dans lequel Eric Laurent propose une transaction financière à 3 millions d’euros et de soutenir que le deal émanait de l’avocat Hicham Naciri, mandaté par le Maroc.

« Vous n’avez pas pensé appeler l’avocat de votre éditeur pour l’en informer » interroge l’un des juges assesseurs. Eric Laurent et Catherine Graciet se recroquevillent et bafouillent “non”. Pour se justifier, les deux journalistes évoquent une « lassitude de leur métier et une envie de changer de vie ».

« Rien ne démontre que le premier enregistrement ait été modifié », souligne d’embléela procureure de la République, Audrey Durrieux, dans son réquisitoire, balayant aussi d’un revers de main la thèse d’un piège tendu par l’avocat Naciri.

Délit de chantage caractérisé

Pour la magistrate, il s’agit bel et bien d’un « délit de chantage parfaitement caractérisé » dans cette affaire qui remonte au 23 juillet 2015, le jour où Eric Laurent contacte le secrétariat particulier du Roi Mohammed VI pour évoquer des « informations sensibles » qu’il détiendrait avec sa consœur Catherine Graciet. S’ensuit alors un premier rendez-vous le 11 août dans un palace parisien avec Me Hicham Naciri au cours duquel Eric Laurent avance le chiffre 3 (pour 3 millions d’euros).

Le 20 août, le Maroc dépose une plainte auprès du parquet de Paris qui ouvre une enquête. Deux autres rendez-vous vont avoir lieu, les 21 et 27 août. Mais cette fois sous surveillance policière. Le troisième entretien se déroule avec la présence effective de Catherine Graciet qui propose alors un montage financier pour passer outre le fisc français. Mais ce que les deux journalistes ne savaient pas, c’est que l’avocat Hicham a enregistré les trois rendez-vous sur son Iphone. Des enregistrements qui ont été authentifiés et validées par la Cour de Cassation de Paris à l’issue d’une longue bataille judicaire.

“Déontologie largement bafouée”

« Devant la gravité des faits, je requiers contre 12 mois avec sursis et 15.000 euros d’amende chacun », recommande la procureure dans son réquisitoire.

« La déontologie journalistique a été largement bafouée. La confiance dans les médias ne s’en sortira pas grandie. Ce qui a pour conséquence malheureuse d’affaiblir la démocratie », assène la magistrate.

Catherine Graciet, bravache, et Eric Laurent, visiblement affaibli, nient toute tentative de chantage. Ce à quoi, la procureure oppose la déclaration qu’Eric Laurent devant la police dans laquelle il reconnait être à l’origine du deal financier.

« J’ai suggéré une somme de 3 millions d’euros en contrepartie de la non-parution du livre… Par lassitude, fatigue de faire ce genre de livre… Je reconnais avoir sollicité cette transaction, en accord avec Mme Graciet », avait déclaré Eric Laurent dans sa déposition devant la police.

“Salir le Royaume du Maroc”

Dans sa plaidoirie, l’avocat du Maroc, Ralph Boussier, relève que « le grand sport de la défense est de salir le Royaume du Maroc pour essayer de jeter un trouble sur ce dossier ». « Il faut revenir aux fondamentaux », lance-t-il, dénonçant des journalistes qui « ne parlent plus du livre (…). Ils voulaient changer de vie, ils ont tenté le coup ».

« Aucune ébauche du livre, aucun brouillant n’a été retrouvé au cours des perquisitions », corrobore de son côté la procureure.

Pour la magistrate, « ce qui ressort du premier enregistrement, c’ est que non seulement Eric Laurent dirige la conversation mais il fait monter savamment la pression sur la nature des informations qu’il dit détenir avec Catherine Graciet et la pression sur la somme d’argent exigée (3 millions d’euros)”. “A aucun moment, Eric Laurent ne fait autre chose que négocier la somme d’argent ».« Jamais il ne laisse le choix à son interlocuteur, Me Naciri », pointe-t-elle.

Et de poursuivre : « contrairement à ce qui a été dit, on n’est pas dans le cadre d’un accord libre et éclairé. Rien dans le dossier ne va dans ce sens. Que ce soit le vocabulaire employé par les deux journalistes, la tournure des discussions sur la somme folle exigée, tout est mis en place pour que le Royaume du Maroc n’ait d’autre choix que de payer. Ils sont allés jusqu’à proposer un montage financier à Hongkong ou Singapour ».

Quant à Catherine Graciet, qui « conteste et se positionne en second plan, caché derrière Eric Laurent et se dit victime du Royaume du Maroc, contrairement à ce qu’elle essaie de nous expliquer, elle est loin d’être passive, loin de se laisser guider par son confrère. Le duo est complémentaire. Ils sont soudés et unis », note-t-elle.

Catherine Graciet à la manoeuvre

Au cœur de cette affaire, souligne encore la magistrate, « il y a les enregistrements dans lesquels Catherine Graciet déclare détenir des documents bruts émanant de la DGSE et c’est encore elle qui parle du montage financier pour récupérer les fonds afin de soustraire à l’administration fiscale française », note la procureure, indiquant que lors du rendez-vous du 27 août, Catherine Graciet « exerce une pression morale incontestable sur Me Naciri » et use « de propos explicites et de menace de révéler des informations qui auraient un effet apocalyptique » sur le Royaume.

Eric Laurent et Catherine Graciet ont été arrêtés en flagrant délit le 27 août 2015 en possession de 80 000 euros en espèces, après avoir signé devant l’avocat Naciri un « contrat manuscrit » dans lequel ils s’engageaient à ne plus enquêter sur le Maroc en échange de cet acompte et du versement de 2 millions d’euros.