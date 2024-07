Cheikh Al Maktoum annonce un nouveau remaniement ministériel

Cheikh Mohammed Ben Rashid Al Maktoum, Vice-président de l’État des Émirats Arabes Unis, Président du Conseil des ministres, Gouverneur de Dubaï, a annoncé, dimanche, un nouveau remaniement ministériel.

« Ce remaniement ministériel intervient en continuité du développement permanent de la structuration du gouvernement émirati », a indiqué Cheikh Mohammed Ben Rashid Al Maktoum, cité par l’Agence de presse émiratie (WAM).

Dans ce sens, il a indiqué que Cheikh Hamdan Ben Mohammed Ben Rashid Al Maktoum qui a rejoint le gouvernement des Émirats Arabes Unis en tant que vice-président du Conseil des ministres, a été nommé ministre de la Défense.

En vertu de ce remaniement, a-t-il poursuivi, Cheikh Abdallah Ben Zayed Al Nahyane, ministre des Affaires étrangères, a été nommé vice-président du Conseil des ministres. De son côté, Ahmad Belhoul a été nommé ministre du Sport et Alia Abdullah Al Mazroui ministre d’État chargée des affaires.

La nouvelle formation ministérielle comprend aussi la nomination de Sarah Al Amiri, ministre de l’éducation et de l’enseignement et de Abderahman El Aour, ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique par intérim, en plus de ses fonctions actuelles en tant que ministre des ressources humaines.