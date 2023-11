WTM Londres 2023: le Maroc à la conquête du Marché Britannique 

Ce Salon B2B à vocation universelle est incontestablement une des plus grand-messes du tourisme mondial qui rassemble la communauté mondiale du voyage : Offices de tourisme, compagnies aériennes, Tour operateurs, agences de voyages, croisiéristes, hôtels …

Le Marché britannique continue d’attiser l’appétit des responsables marocains, la ministre Marocaine du Tourisme avait en effet déclaré, il y a un an, en début novembre 2022 à l’occasion du WTM 2022 que « Notre objectif à long terme est de doubler le nombre de touristes qui visitent le Maroc à l’horizon 2030 », et de préciser que sur le marché britannique en particulier, « le but est de doubler le nombre de touristes dans les quatre années qui viennent ». En gros en était a 600.000 arrivées en 2019 et on devrait atteindre 1,2 million de touristes anglais en 2026.

Pourquoi le Maroc devrait accorder une grande importance au Marché Britannique ?

La population du Royaume-Uni est estimée à plus de 67 millions d’habitants en 2022, dont plus de 56,5 Millions en Angleterre et prés de 5,5 millions en Ecosse.Les principales villes sont Londres avec Prés de 11,3 Millions d’habitants, Great Manchester, prés de 2,8 millions d’habitants, Birmingham, prés de 2,7 millions d’habitants et Leeds-Bradford, plus 1,9 millions d’habitants.

En outre, avec un PIB de 3 071 Milliards de Dollars Américains, le Royaume-Uni est la sixième économie mondiale et la deuxième économie européenne en 2022, derrière l’Allemagne (4 075 Milliards de Dollars Américains) et devant la France (2 785 Milliards de Dollars Américains), selon le FMI. Le PIB par habitant du Royaume-Uni s’élève à 45 295 de Dollars Américains, se classant 23eme mondial, devançant d’un rang la France (42 409 Milliards de Dollars Américains).

En 2022, les britanniques ont effectué 71 millions de visites à l’étranger enregistrant plus 780 millions de nuitées avec un délai moyen de séjour de 9 jours. Les dépenses voyages ont atteint 58,5 milliards de Livres sterling (72,54 milliards de dollars américains), soit une dépense moyenne par jour de 100 Livre sterling ou 124 Dollars Américains. Les motifs de voyages sont les loisirs 64 %, la visite de famille 27 % et le business 7 %.

Les pays les plus visités sont principalement l’Espagne avec 15,6 Millions (22% de part de marché), la France 7,4 Millions (10%), L’Italie 3,9 Millions, la Grèce et le Portugal 3,6 Millions chacun, les Etats Unis d’Amériques 3,4 Millions, L’Irlande 2,8 Millions et la Turquie 2,5 Millions. Le Maroc avait enregistrés 481.905 arrivées aux postes frontières durant la même année (soit 0,68% de part de marché)

En 2030, le nombre de visiteurs britanniques dans le monde atteindra plus 129,6 millions, soit prés de 10% du volume mondial (1,328 milliards). Avec ce volume les britanniques occuperont, la 4 eme place mondiale et la deuxième place en Europe derrière la chine 251 Millions, l’Allemagne 151 Millions et les Etats unis d’Amériques 146 Millions et devanceront de loin l’Italie, la France et l’Espagne avec respectivement 44, 36 et 31 millions de visiteurs.

Et ou on est le Maroc ?

Le nombre de touristes en provenance d’Angleterre est passé de 399.847 en 2010 à 634.000 en 2019, soit une évolution globale de 59% entre 2010 et 2019. L’évolution moyenne annuelle entre 2010 et 2019 s’établit à 5,26%.

Ce marché a connu une régression en 2020 et 2021 due à la Covid-19, mais la récupération est bien ressentie en 2022 puisque le nombre d’arrivées aux postes frontières des touristes britanniques a atteint 481 905 soit un taux de récupération de 87 % vs 2019

Aussi à fin septembre 2023, Les Arrivées aux postes frontières des touristes en provenance du Royaume-Uni ont atteint 455.877 personnes contre 414.863 personnes en 2019, soit une évolution de +10% par rapport a la même période de 2019.

Les nuitées des Anglais dans les établissements d’hébergement classés sont passées, quant à elles, de 1.343.831 en 2010 à 2.018.473 à 2.223.512 en 2019, soit une évolution globale de 65% entre 2010 et 2019. L’évolution moyenne annuelle entre 2010 et 2019 s’établit à 5,76%.

Les Nuitées cumulées des touristes du Royaume- Uni dans les établissements d’hébergement classés à fin Aout ont atteint 1.668.257 contre 1.592.752 en 2019), soit un évolution de +5% par rapport a 2019

Le Pari de 1,2 millions de touristes britanniques en 2026? 2030 ?

Le volume d’arrivées des touristes britanniques aux postes frontières se situerait a prés de 607 milles a fin 2023 sur la base d’une évolution de + 10% par rapport a 2019 (avec une hypothèse d’évolution de +10% enregistré au cours des 9 premiers mois de 2023 VS 2019).

Avec ce rythme d’évolution de +10% par an sur la période 2023-2030, on atteindra 1,182 millions de touristes britanniques en 2030, 1,2 millions avec un rythme d’évolution de +10,25% sur cette même période. Sachant que le taux de progression de ce marché se situait à +5,26% seulement en moyenne annuelle entre 2010 et 2019 et (+10% en 2023 vs 2019).

A partir de là, et si on veut atteindre 1,2 million de touristes anglais d’ici 3 ans, comme l’a annoncé Fatim-Zahra Ammor, ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, en marge du Salon WTM 2022 de Londres, nous devons réaliser un taux de progression moyen annuel de 25,55% entre 2023 et 2026, soit 4,85 fois plus que le taux de progression annuel observé entre 2010 et 2019 ou 2,55 fois plus que le taux de progression annuel de +10% qui serait enregistré en 2023 VS 2019.

Des moyens en deçà des ambitions !

Il semble dès lors qu’il est très difficile d’atteindre les objectifs fixés par la tutelle compte tenu des faibles budgets alloués au secteur au titre du PLF 2024. La subvention de l’ONMT est restée inchangée en 2024 soit 300 millions de dirhams et les projections triennales en matière d’investissements de l’ONMT sont arrêtés a 800 millions de dhs en 2024, soit +1,01% par rapport à 2023, et 805 millions de DH en 2025, soit +0,63 % par rapport à 2024 d’après le rapport sur les établissements et entreprises publics accompagnant le projet de Loi de Finances pour l’année budgétaire 2023. Mais qui sait ?

A noter que pour le WTM 2023, le Maroc « Premier Partner » du salon, expose sur une Superficie de 760 m2 avec notamment, l’ONMT, La RAM , 9 CRTs et 37 Co-exposants professionnels dont 14 agences de voyages. En 2022 , le salon avait connu la participation de plus de 35 000 professionnels venus de plus de 184 pays et le stand marocain (avec une superficie de 630 m2 ) avait reçu le prix du “Best Stand Design”.