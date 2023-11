Le Caire accueille le premier Forum d’affaires Golfe-Égypte, les 22 et 23 novembre

La capitale égyptienne abritera, les 22 et 23 novembre, les travaux du premier Forum d’Affaires Golfe-Égypte, qui se tiendra à l’initiative de la Fédération des chambres du Conseil de Coopération du Golfe (CCG), en partenariat avec la Fédération générale des chambres de commerce égyptiennes.

Cette rencontre a pour objectif de promouvoir l’intégration industrielle entre les pays du CCG et l’Égypte dans plusieurs secteurs vitaux, tels que les énergies renouvelables, l’électricité, les télécommunications et la digitalisation.

L’ordre du jour de cette première édition comprend quatre sessions principales axées sur les opportunités d’investissement dans divers domaines, ainsi que la consolidation de la coopération et l’échange d’expériences et d’expertise.

Le volume des échanges commerciaux entre les pays du CCG et l’Égypte a dépassé les 12 milliards de dollars en 2022, avec des valeurs d’exportations et d’importations égyptiennes qui se sont élevées respectivement à 4,7 et à 7,2 milliards de dollars.

L’Egypte exporte vers les pays du Golfe notamment des fruits, des produits alimentaires, des produits laitiers et des huiles de moteur, alors que ses importations comprennent principalement des produits pétroliers et pétrochimiques, plastique, mènerais de fer et des produits médicaux.