WTA: Haddad Maia rejoint Halep en finale à Toronto

Le 24e mondiale atteint pour la première fois la finale d’un tournoi de cette catégorie, juste en-dessous des Grands Chelems, faisant d’elle la première joueuse de son pays à y parvenir.

La Brésilienne de 26 ans, qui s’est notamment offert le scalp de la N.1 mondiale Iga Swiatek en 8e, connaît une émergence aussi soudaine que tardive sur le circuit, puisqu’elle a remporté cette saison les trois premiers tournois de sa carrière, à Saint-Malo, Birmingham et Nottingham.

Pour leur troisième confrontation, chacune ayant jusque-là remporté un match, Haddad Maia a mis Pliskova sous pression en la breakant d’entrée puis une deuxième fois pour s’échapper 5-1.

Pliskova, finaliste de l’Open du Canada l’an passé à Montréal et ancienne N.1 mondiale (2017), a montré du mieux dans le second acte, en prenant d’entrée le service de sa rivale. A 5-3, elle s’est retrouvée à deux points du set, avant de perdre pied et de laisser Haddad Maia revenir à hauteur.

Au tie-break, très disputé, la Brésilienne, redevenue très solide, a su effacer une balle d’égalisation à une manche partout, avant de s’imposer sur sa deuxième balle de match en 2h03.