Vietnam : décès du dirigeant Nguyen Phu Trong

Et de souligner qu’en raison de son âge avancé et de la maladie, il est décédé à 13H38 (06h38 GMT), le 19 juillet 2024, dans un hôpital militaire de la capitale Hanoï, affirmant qu’un communiqué spécial sur l’organisation des funérailles au niveau national sera publié.

Il est le premier secrétaire général à décéder au pouvoir, depuis Le Duan, un frère d’armes du père de l’indépendance Ho Chi Minh, en 1986 et le premier à avoir connu trois mandats consécutifs à la tête du parti, après la libéralisation de l’économie.

La veille, le parti avait annoncé sa mise en retrait temporaire pour des raisons de santé et désigné l’actuel président de la république socialiste et ancien ministre de la Sécurité publique, To Lam, pour assurer l’intérim.