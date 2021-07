(Vidéo) Covid-19 : le Maroc futur fer de lance de la production de vaccins en Afrique (TV5)

“Le Maroc devient la tête de pont du vaccin chinois en Afrique”, souligne la chaîne de télévision TV5 Monde dans un reportage consacrée à l’annonce par le Royaume de plusieurs conventions, signées en présence du roi Mohammed VI, relatives à un projet de fabrication de vaccins anti-Covid et autres avec un investissement de 500 millions de dollars et l’implication de plusieurs organismes, publics et privés, marocains, chinois et suédois.

“D’ici quelques semaines, sortiront les premiers vaccins anti Covid-19, fabriqués au Maroc. Une production locale, grâce à une convention signée par un laboratoire pharmaceutique avec le géant chinois Sinopharm. L’objectif à moyen terme est de s’occuper de toute la chaîne de production du vaccin”, relève TV5 Monde.

Le projet vise à démarrer à court terme avec une capacité de production de 5 millions de doses de vaccin anti-Covid19 par mois, avant de démultiplier progressivement cette capacité à moyen terme.

https://afrique.tv5monde.com/information/covid-19-le-maroc-futur-fer-de-lance-de-la-production-de-vaccins-en-afrique