USA : lancement réussi d’un satellite destiné à mesurer les émissions mondiales de méthane

Lancé par BAE Systems, le satellite fournira des données scientifiques « fiables » sur les sources et l’ampleur des émissions de méthane à l’échelle mondiale, dans le but ultime de les réduire dans un avenir proche, a indiqué la compagnie britannique dans un communiqué.

Le satellite, baptisé « MethaneSAT », contient un spectromètre construit par BAE Systems qui identifiera et quantifiera les émissions de méthane, a ajouté la société spécialisée dans les secteurs de la défense et de l’aérospatial.

Le satellite surveillera les émissions du secteur pétrolier et gazier, qui représentent environ 40% de toutes les émissions de méthane d’origine humaine.

L’industrie du pétrole et du gaz libère du méthane lors des opérations de torchage et de mise à l’air. Un rapport publié en octobre par l’Agence internationale de l’énergie (AIE) indique qu’une forte réduction des émissions de méthane dans le monde pourrait ralentir l’augmentation prévue des températures moyennes mondiales de 0,1 °C d’ici à 2050.

Selon plusieurs recherches, la pollution de l’air provenant des activités pétrolières et gazières peut provoquer le cancer, endommager les systèmes nerveux et respiratoire et contribuer à des malformations congénitales.

Plus de 150 pays se sont engagés à réduire les émissions de méthane de 30% d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 2020.