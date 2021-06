Une première dans le monde arabe, la présidence internationale du Club 41revient au Marocain Aziz Cherkaoui

Encore une fois le mot Maroc résonne fort dans le monde associatif à l’International. La présidence internationale du Club 41 a été remportée pour l’année 2024-2025 par Dr Aziz Cherkaoui, ex-président national du Club 41 de Marrakech, avec cet extraordinaire score de 80% des voix, contre seulement 20% pour son concurrent de l’Ile Maurice.

‘’Une élection amplement méritée compte tenu de l’image rayonnante du Maroc, sous la conduite éclairée du roi Mohammed VI, un Maroc modéré, ancré dans la modernité et prônant une authenticité ouverte sur le monde’’, a-t-il confié à Atlasinfo au lendemain de son élection.

Docteur vétérinaire et biologiste de son métier, ce natif de Marrakech de 73 ans (encore jeune de son allure), se voit aujourd’hui confronté, nous explique-t-il, à un défi double : gagner en crédibilité auprès de la communauté et contribuer à diffuser une image apolitique et non confessionnelle de l’action du Club qui doit s’inscrite dans le paysage socioculturel et interagir avec son environnement.

‘’Notre Club 41 ouvert uniquement aux personnes dont l’âge dépasse la quarantaine, rassemble, précise-t-il, des hommes et des femmes qui prônent les principes de tolérance, d’amitié entre les peuples, d’entente et de solidarité. Des valeurs autour des quelles se regroupent nos membres, avec pour objectif de promouvoir une morale de partage universel, d’ouverture et d’acceptation de l’autre. Un idéal fondé sur l’idée du don de soi et de la générosité et qui mène à des actions louables au profit des catégories défavorisées’’.

Fondateur du Club 41 de Marrakech en 1995, le premier club 41 au Maroc ayant été créé en 1933 a Rabat, Dr Cherkaoui n’a pas manqué de préciser que le fondement du Club fait suite à la création de la Table Ronde qui est un autre club dont l’âge des adhérents est limité à 40 ans. Il a pour mission le renforcement des liens entre l’ensemble des clubs 41 du monde, le maintien, toujours au niveau international, des liens d’amitié et d’échanges qui unissent tous les ex-tablers, l’initiation, le développement et l’amélioration des rapports avec les tables rondes internationales, ainsi que le réseautage des objectifs de service.

Le Club 41 de Marrakech compte à son actif de nombreuses activités aussi riches que variées, englobant des secteurs sportifs, socioculturels et économiques..

La place du culturel dans le club 41 est grande, selon Dr Cherkaoui, qui cite entre autres, des expositions de peinture, des présentations et des signatures de livres, des ateliers de lecture, de dessin, ainsi que des représentations musicales et artistiques.

Lauréat de la Maison Alford à Paris, ancien député et ex-maire adjoint de Marrakech, Dr Cherkaoui est l’auteur, entre autres, du beau livre ‘’Hommes et Monuments’’ sur l’histoire de la ville. Il a aussi écrit un livre sur ‘’Lala Saidia’’ épouse du grand militant de l’indépendance, Feu Zarktouni et plusieurs livres sur le jeu du Bridge, dont ‘’Touti et Bridge’’.