Un taux de chômage de 11,76 %, le plus bas depuis 2007 en Espagne

L’Espagne a créé 783.000 emplois en 2023 pour clôturer l’année avec un nombre record de 21,25 millions de personnes employées et un taux de chômage de 11,76 %, le plus bas depuis 2007.

Selon l’Enquête sur la population active (EPA), publiée vendredi par l’Institut national des statistiques (INE), le chômage a diminué de 193.400 personnes au cours de l’année 2023, pour atteindre 2,83 millions de chômeurs, réduisant ainsi le taux de chômage de huit centièmes (à 11,76 %).

Cette augmentation de l’emploi, supérieure à la baisse du chômage, a été rendue possible par l’augmentation de la population active, avec 589.600 personnes sortant de l’inactivité au cours de l’année 2023, laissant le taux d’activité à 58,99 % de la population totale.

La croissance de l’emploi en 2023 a été possible malgré un recul au dernier trimestre (19.000 actifs occupés en moins), plus faible qu’en 2022, mais qui contraste avec les fortes hausses des années pandémique et pré-pandémique (en 2019, 92.600 emplois ont été créés au cours des derniers mois de l’année).

En ce qui concerne le chômage, 24.600 personnes ont quitté les listes de chômeurs au cours des trois derniers mois de l’année, un chiffre qui contraste avec l’augmentation de 43.800 à la fin de 2022, revenant ainsi à des niveaux similaires à ceux de la période pré-pandémique.

En comparaison annuelle, la création d’emplois en 2023 triple presque les 278.900 de 2022 et se rapproche des 840.700 créés en 2021 au milieu de la reprise post-pandémique.