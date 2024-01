L’Université Mohammed VI Polytechnique ouvre à Paris sa première antenne internationale

L’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) vient d’ouvrir sa première antenne internationale à Paris, sous le nom d’’’UM6P France’’, à l’occasion de la Journée mondiale de l’éducation.

Dirigée par Fahd Benkirane, l’UM6P France se veut le ‘’pont’’ que l’UM6P entend créer entre le Maroc et l’Afrique d’une part et la France et l’Europe d’autre part, indique-t-elle dans un communiqué.

Cette première antenne internationale proposera des formations exécutives et des accompagnements spécifiques pour les chercheurs et les entrepreneurs innovants intéressés par le développement du continent africain, ajoute la même source.

Pour l’UM6P France, l’objectif est de pouvoir proposer des formations exécutives et des opportunités de recherche et d’entrepreneuriat aux jeunes professionnels et cadres dirigeants africains et européens intéressés par l’Afrique, relève-t-on.

Dès cette année, l’UM6P France ouvrira le premier lab européano-africain de startups greentech (hydrogène, agritech…), cleantech et medtech (biotech…). Il s’agit d’un programme unique d’accompagnement de startups sur un an, sur les deux continents, explique le communiqué, ajoutant que ce premier lab vise à donner la possibilité aux entrepreneurs de bénéficier, en complément d’un enseignement d’excellence et d’un accompagnement personnalisé, du réseau de l’UM6P composé d’experts internationaux et des investisseurs de l’Université (UM6P Ventures, Bidra Ventures, Innov-X), ainsi que des living labs d’expérimentation répartis sur les campus marocains de l’UM6P.

‘’Depuis 2017, l’UM6P n’a cessé de se développer pour devenir une institution de recherche de premier plan sur le continent africain. La création de l’UM6P France est une première étape d’un développement international progressif, afin de créer des ponts entre l’Afrique et le monde, en s’appuyant notamment sur les communautés internationales attachées au Maroc. Ces citoyens du monde seront nos points d’appui et nos ambassadeurs pour faire rayonner ce qui se fait de mieux en Afrique, et permettre de faire de l’UM6P une véritable plateforme du savoir au service de tous’’, souligne Hicham El Habti, président de l’Université Mohammed VI Polytechnique, cité dans le communiqué.

L’antenne européenne de l’UM6P vise « à renforcer la coopération entre le Maroc et la France en matière académique, de recherche et d’entrepreneuriat. L’UM6P France pourrait contribuer à élargir la perspective de part et d’autre de la Méditerranée en favorisant la coopération et les partenariats universitaires et économiques », relève de son côté Fahd Benkirane.

L’Université Mohammed VI Polytechnique, inaugurée en 2017, est orientée vers la formation et la recherche, avec des liens étroits avec le monde de l’industrie et des startups. L’UM6P a pris le pari de former une nouvelle génération de talents qui construiront et dirigeront l’avenir de l’Afrique, tout en contribuant à répondre aux défis mondiaux.

Dotée d’un campus principal à Benguerir, près de Marrakech, et de campus à Rabat et Laâyoune au Maroc et aujourd’hui à Paris, l’UM6P, université marocaine d’avant-garde, donne la priorité à la recherche et à l’innovation pertinentes pour le Maroc et l’Afrique en se concentrant sur des sujets tels que l’industrialisation, la sécurité alimentaire, le développement durable, l’Intelligence Artificielle, la santé ou encore les sciences économiques et sociales.

Elle accueille actuellement 5.684 étudiants de plus de 20 nationalités, principalement de l’Afrique subsaharienne. L’UM6P regroupe plusieurs écoles et instituts de recherche et a conclu de nombreux partenariats avec des universités d’Afrique, d’Europe, d’Asie et des Amériques.

En France, l’UM6P a conclu des accords de collaboration avec, notamment, Polytechnique Paris, l’École des Ponts ParisTech, Mines Paris, HEC Paris, le CNRS, le CNAM, l’Institut des Études Politiques de Paris, l’Université Nice Sophia Antipolis et l’ENS Paris-Saclay.