Création d’un groupe parlementaire d’amitié Maroc-Mauritanie à l’Assemblée mauritanienne

L’Assemblée nationale mauritanienne a mis en place un groupe parlementaire d’amitié avec le Maroc représentant toutes les tendances politiques du pays.

Composé de 20 députés représentant toutes les forces politiques de la Mauritanie, aussi bien de la majorité que de l’opposition, ce groupe a été lancé jeudi lors d’une cérémonie marquée par la présence notamment du ministre mauritanien de la Culture, de la jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, Ahmed Sid’Ahmed Dié, du ministre délégué auprès du ministre mauritanien des Affaires étrangères, Mohamed Yahya Said et de l’ambassadeur du Maroc en Mauritanie, Hamid Chabar.

Considéré parmi les plus importants groupes d’amitié parlementaire au niveau de l’Assemblée nationale mauritanienne eu égard à sa composition et les profils diversifiés de ses membres, le groupe devrait contribuer à l’accompagnement de la dynamique positive des relations bilatérales entre les deux pays et à promouvoir la coopération parlementaire.

A cette occasion, M. Chabar a mis en avant la profondeur et la solidité des relations entre le Maroc et la Mauritanie, qui puisent leur force dans l’héritage commun des deux pays et les liens historiques entre leurs peuples.

Ces relations tirent leur force notamment de la ferme volonté des dirigeants des deux pays, Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le Président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, de donner une forte impulsion aux relations de coopération fructueuse unissant le Maroc et la Mauritanie et de relever les différents défis communs aux niveaux régional et continental, a souligné M. Chabar.

Et de mettre en avant la dynamique des relations bilatérales comme en témoignent les différentes visites des ministres et des responsables des deux pays, dont celle effectuée au Maroc le 22 janvier courant par le ministre mauritanien des Affaires étrangères, Mohamed Salem Ould Merzoug.

Sur le plan économique, les relations maroco-mauritaniennes ont connu un essor considérable, dans la mesure où les échanges commerciaux ont atteint 300 millions de dollars en 2022, en hausse de 58% par rapport à l’année 2020, a souligné le diplomate marocain.

La composition du groupe d’amitié est renouvelée à la suite de chaque élections parlementaires, qui se tiennent en Mauritanie tous les cinq ans.