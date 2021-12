Un Britanno-marocain épouse la princesse Maria Laura de Belgique

Le Palais royal a annoncé lundi matin dans un communiqué les fiançailles de la princesse Maria Laura, fille de la princesse Astrid et du prince Lorenz, à Sir William Isvy. Le mariage aura lieu au second semestre 2022.

William Isvy, de nationalité française et britannique, est né à Paris, d’une mère britannique et d’un père franco-marocain. Il a vécu la plus grande partie de son enfance à Londres. Il y obtient son baccalauréat au Lycée français Charles de Gaulle. Il décroche ensuite une licence en finance à l’Université McGill à Montréal.

Après ses études, il entame une carrière professionnelle à Londres au sein du département fusions-acquisitions d’une grande banque d’investissement américaine. Il travaille aujourd’hui dans le secteur de la gestion d’actifs.