Tunisie : le président Saïed face à une résistance intérieure et des pressions extérieures

Au cours de cet intervalle, le pays semble divisé en raison du “manque de visibilité” qui fait encore cruellement défaut du fait du retard enregistré dans la nomination d’un chef de gouvernement, de l’annonce d’une feuille de route et de la mise à terme de la situation d’exception.

Les fortes pressions extérieures et intérieures exercées sur le président tunisien corroborent un peu les craintes des différents acteurs politiques et de la société civile notamment d’un “retour à l’autoritarisme” à travers des mesures jugées “arbitraires” et qui concernent notamment les restrictions aux voyages imposées aux chefs d’entreprise et à certains hauts cadres de l’Etat et la comparution d’un nombre d’élus devant des tribunaux militaires.

Résultat, le chef de l’Etat qui, le 25 juillet, a pris une longueur d’avance en surprenant tout le monde et en mettant à genoux notamment le mouvement Ennahdha (islamiste), risque actuellement d’être rattrapé par le temps.

Le fort élan de soutien dont il a profité aux premiers temps est en train de s’effriter. De nombreuses parties qui ont applaudi les premiers jours la délivrance du pays du pouvoir islamiste, commencent à revoir leurs positions.

La puissante centrale syndicale, l’Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT) et l’Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (patronat), certains partis politiques comme “El Jomhouri” et “Ettayar” (progressistes) ainsi que la société civile sont sortis de leur silence et marquent leur distance vis-à-vis de cette situation.

Ce qui a ravivé les craintes, ce sont à l’évidence les dernières déclarations du président de la république et de l’un de ses conseillers. Lors d’une visite nocturne le 12 septembre à l’avenue Habiba Bourguiba au centre de Tunis, M. Saïed a évoqué une réforme à venir de la Constitution de 2014.

Ce qui a surpris le plus c’est son insistance sur le fait que “les Constitutions ne sont pas éternelles” et du coup, soutient-il, amender la Constitution, renvoie à l’idée que “la souveraineté appartient au peuple”. Son conseiller Walid Hajjam a été plus explicite en précisant les intentions du Président.

Pour lui, “l’idée est d’aller vers un régime plus juste qui donne la possibilité aux pouvoirs d’exercer leurs compétences comme il se doit. Nous nous orientons vers un régime présidentiel”.

A cet effet, de nombreux partis politiques ont exprimé leur refus d’amender la Constitution dans le contexte actuel.

Le parti “Al-Irada al-Chabiaa” (volonté du peuple), a affirmé son “refus” des tentatives de réviser la Constitution “en dehors des mécanismes constitutionnels”.