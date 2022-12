Tourisme au Maroc : l’année 2022 sous le signe d’une récupération confirmée

Le tourisme national a enfin retrouvé son lustre d’antan durant cette année, grâce notamment à la levée des barrières pour l’accès au territoire national, et la reprise du trafic maritime entre le Maroc et l’Espagne. Ces mesures tant attendues par les professionnels du secteur ont permis à la destination Maroc de retrouver la place qui lui échoit sur l’échiquier touristique international et de réaliser des arrivées touristiques importantes.

Sans omettre l’opération d’accueil Marhaba, un Grand geste Royal, en faveur des Marocains résidant à l’étranger, qui a débuté juin dernier, ayant largement contribué à la performance de la saison estivale qui a coïncidé avec la fête de Aid Al Adha. En outre, la décision de lancement des visas électroniques vers le Maroc a également fait le grand bonheur de tous les professionnels du tourisme, s’inscrivant dans le cadre de la promotion de la destination Maroc, et de la diversification de l’offre touristique. La campagne “Maroc, Terre de Lumière”, lancée par l’Office national marocain du tourisme (ONMT), a aussi joué un rôle important pour faire prévaloir la marque “Maroc” au monde.

Mettant en exergue la diversité de l’offre Maroc (plages, sports et loisirs, médina, découverte, nature et aventure), cette campagne a souligné les forces et attributs forts du Maroc, dont la culture, l’ensoleillement, l’enrichissement et le partage.

L’ensemble de ces mesures ont permis à l’activité touristique de se booster en 2022, puisque les recettes touristiques ont atteint 62,2 milliards de dirhams (MMDH) à fin septembre 2022, en augmentation de 149,9% par rapport à la même période un an auparavant, selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF) relevant du ministère de l’Economie et des finances.

Ces recettes marquent un taux de récupération par rapport à leur niveau antérieur à la crise de 103,5%.

Au titre du troisième trimestre 2022, ces recettes ont atteint un niveau record de 34,8 MMDH, enregistrant un taux de récupération de 130,6%.

Les arrivées touristiques à la destination “Maroc” ont, quant à elles, battu le plein et se sont établies à 7,7 millions de touristes, alors que le nombre des nuitées, réalisées dans les établissements d’hébergement classés, a atteint 13,3 millions de nuitées, représentant respectivement 76% et 69% de leur niveau antérieur à la crise.

Au troisième trimestre 2022, 91% du niveau d’avant-crise des arrivées et des nuitées a été récupéré, après respectivement 88% et 71% au T2-2022.

Le trafic aérien a réussi à également amorcer une remontée importante. Les récents chiffres dévoilés par l’Office national des aéroports (ONDA) font état de 16.546.802 passagers accueillis dans l’ensemble des aéroports du pays durant les dix premiers mois de cette année, soit un taux de récupération de 79% par rapport à la même période en 2019. Le secteur touristique a fait montre d’une résilience importante et a réussi à reprendre de plus belle durant cette année 2022, à la faveur d’une série d’initiatives menées en vue de remettre l’activité touristique sur la voie de ces réalisations d’avant pandémie.