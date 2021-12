Tornades au Kentucky: Au moins 70 morts (nouveau bilan)

Au moins 70 personnes sont mortes à la suite d’une série de tornades dévastatrices dans la nuit de vendredi à samedi au Kentucky, a déclaré le gouverneur Andy Beshear.

Lors d’une conférence de presse samedi matin, M. Beshaer a indiqué que le bilan pourrait dépasser les 100 morts “avant la fin de la journée”.

“Il s’agit de la tornade la plus dévastatrice de l’histoire de notre État (…) Le niveau de destruction ne ressemble à rien de ce que j’ai jamais vu”, a-t-il dit.

Par ailleurs, trois personnes ont été tuées dans des tempêtes au Tennessee, selon un communiqué de l’Agence de gestion des urgences de cet État, alors que d’importants dégâts ont également été constatés en Arkansas et en Illinois.

Le président américain Joe Biden a présenté ses condoléances aux États touchés par les tornades et a déclaré que le gouvernement fédéral offrirait son aide aux zones sinistrées.

“Ce matin, j’ai été informé des tornades dévastatrices qui ont frappé le centre des États-Unis”, a écrit M. Biden.

“Perdre un être cher dans une tempête comme celle-ci est une tragédie inimaginable. Nous travaillons avec les gouverneurs pour nous assurer qu’ils ont ce dont ils ont besoin alors que la recherche de survivants et l’évaluation des dégâts se poursuivent”, a-t-il ajouté.

This morning, I was briefed on the devastating tornadoes across the central U.S. To lose a loved one in a storm like this is an unimaginable tragedy. We’re working with Governors to ensure they have what they need as the search for survivors and damage assessments continue.

— President Biden (@POTUS) December 11, 2021