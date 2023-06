“Spider-Man: Across the Spider-Verse” en tête du box-office nord-américain

Le film produit par Sony, qui avait déjà dominé le box-office nord-américain à sa sortie il y a quatre semaines, a récolté 19,3 millions de dollars de recettes dans les salles du Canada et des Etats-Unis.

“Elémentaire”, produit par Disney, est second au classement avec 18,4 millions de dollars.

Le dernier film de super-héros des studios Warner Bros, “The Flash”, occupe le troisième rang, après avoir engrangé 15,2 millions de dollars de recettes.

“Le Challenge”, avec l’actrice Jennifer Lawrence, est quatrième avec 15,1 millions.

A la cinquième place, on retrouve “Transformers: Rise of the Beasts”, de Paramount, qui a récolté 11,6 millions.

Voici le top 10:

1 – “Spider-Man: Across the Spider-Verse” (19,3 millions de dollars de recettes)

2 – “Elémentaire” (18,4 millions)

3 – “The Flash” (15,2 millions)

4 – “Le Challenge” (15,1 millions)

5 – “Transformers: Rise of the Beasts” (11,6 millions)

6 – “Asteroid City” (9 millions)

7 – “La Petite sirène” (8,6 millions)

8 – “Les Gardiens de la galaxie, volume 3” (3,5 millions)

9 – “The Blackening” (3 millions)

10 – “Le Croque-mitaine” (2,5 millions)