Sommet tripartite de Séoul : La Chine « prête » à coopérer davantage avec le Japon et la Corée

La Chine s’est dite, jeudi, « prête » à renforcer ses relations de coopération avec le Japon et la Corée à la veille d’un sommet tant attendu entre les trois rivaux régionaux, prévu le weekend à Séoul, capitale de la Corée.

« La Chine est prête à travailler avec le Japon et la République de Corée pour mettre en œuvre la Vision de coopération trilatérale pour la prochaine décennie et d’autres accords communs importants », a dit Wang Wenbin, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Le sommet, qui se tiendra samedi et dimanche prochains, sera marquée par la participation du Premier ministre chinois, Li Qiang, le Premier ministre japonais, Fumio Kishida, et le président coréen, Yoon Suk Yeol. Il intervient au moment où la région d’Asie du Nord-Est vit au rythme de tensions nées notamment de la rivalité entre la Chine et les Etats-Unis, principal allié de Tokyo et de Séoul. Lors d’un point de presse, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a souligné que Beijing attache une grande importante à l’approfondissement de la coopération économique, commerciale, scientifique et technologique avec ses deux pays voisins pour faire progresser l’intégration économique régionale en Asie de l’Est et promouvoir la paix, la stabilité et la prospérité. « Face aux changements complexes qui se déroulent dans notre région et au-delà, nous espérons que le prochain sommet donnera un nouvel élan à la coopération trilatérale et offrira de meilleures voies vers un bénéfice mutuel pour les trois pays » a ajouté le responsable.

Le sommet Chine-Japon-Corée a été instauré en 2008 pour servir de forum annuel pour débattre des questions touchant les trois pays voisins, dont les relations ont toujours été sous-tendues par des tensions dues à des différends historiques, résultant notamment du passé colonial et de la compétition stratégique entre Beijing et Washington. Le sommet a été suspendu depuis l’édition de 2019, tenue en Chine.