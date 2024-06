Canicule aux Etats-Unis : plus de 100 millions d’Américains en alerte

Une dangereuse vague de chaleur est à l’origine de températures exceptionnelles dans une grande partie des États-Unis ce week-end, notamment dans la vallée de l’Ohio et le nord-est du pays, indique la chaîne d’information en continu, CNN.

La même source relève qu’une alerte est en vigueur à Washington DC, où le mercure dépasse les 37 degrés, notant que c’est la première fois que la capitale américaine enregistre une telle température depuis 2012.

Selon les scientifiques, les canicules à répétition sont un marqueur sans équivoque du réchauffement de la planète et ces vagues de chaleur sont appelées à se multiplier, à durer plus longtemps et à s’intensifier.

Ces épisodes caniculaires s’inscrivent dans un contexte mondial alarmant. Chaque mois depuis juin 2023 a établi un nouveau record de température – et 2023 a été de loin l’année la plus chaude jamais enregistrée.

Selon un récent rapport du centre climatique de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC), le changement climatique a causé en moyenne 26 jours de chaleur extrême supplémentaires à travers le monde au cours des douze derniers mois.