Vienne: accord de coopération entre le Fonds de l’OPEP et le FIDA au service de la sécurité alimentaire

Signé par Abdulhamid Alkhalifa, Président du Fonds de l’OPEP, et Alvaro Lario, Président du FIDA, lors du Forum du Fonds de l’OPEP pour le développement 2024, ce partenariat vise à améliorer l’efficacité des projets cofinancés par un partage des savoirs et un rapprochement des activités de coordination, indique un communiqué de la FIDA.

« La sécurité alimentaire et l’action climatique sont des sujets stratégiques transversaux pour le Fonds de l’OPEP. Nous sommes déterminés à soutenir une transition énergétique durable et juste tout en contribuant à procurer au monde entier des denrées alimentaires vitales », a affirmé M. Alkhalifa, cité dans le communiqué.

« Nous renforcerons notre partenariat établi de longue date avec le FIDA en œuvrant plus rapidement et plus intelligemment pour apporter notre soutien là où il est le plus nécessaire », a-t-il souligné.

Pour sa part, M. Lario a fait savoir que les petits producteurs agricoles comprennent mieux que personne les liens entre l’alimentation, l’eau et l’énergie. Les aider à s’adapter à l’accélération des changements climatiques nécessite une collaboration entre différents partenaires.

Les États membres du Fonds de l’OPEP, a-t-il poursuivi, ont contribué à fonder le FIDA dans un moment de crise similaire et ce nouvel accord offre une occasion unique de renouveler notre engagement au service des femmes et des hommes qui nous permettent le mieux à tous de bénéficier d’une alimentation saine et nutritive.

Le Fonds de l’OPEP et le FIDA collaborent depuis 1978. Il apporte une contribution majeure aux programmes du FIDA: 1,03 milliard d’USD, alloués à plus de 120 projets à ce jour.