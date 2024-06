Metro Boomin enflamme le public de l’OLM lors du Festival Mawazine de Rabat

La seconde soirée du Festival Mawazine, le 23 juin, a proposé une programmation variée et dynamique, mettant en avant des artistes issus de différents univers musicaux. La star incontestée de cet événement fut Metro Boomin, qui a brillé sur la scène de l’OLM Souissi avec une prestation inoubliable.

Pendant près d’une heure, le rappeur américain Metro Boomin a enflammé le public en interprétant ses morceaux emblématiques tels que « We Don’t Trust You », « Creepin' », et « Ric Flair Drip ». La foule, en parfaite symbiose avec l’artiste, a été transportée par chaque composition, métamorphosant ainsi la soirée en une célébration musicale inoubliable.

Avant le spectacle de Metro Boomin, la scène de l’OLM Souissi a présenté Dabeull. Grâce à son style funk et à ses rythmes entraînants, Dabeull a su animer l’atmosphère, préparant ainsi idéalement le terrain pour la tête d’affiche de la soirée.

Pendant ce temps, d’autres représentations du festival présentaient des spectacles tout aussi captivants. Badr Rami, chanteur syrien né au Maroc, a été accueilli au Théâtre Mohamed V. Reconnu comme l’ambassadeur des « Al-Qoudoud Al-Halabiya » et des « Mouwachahat ». À travers ses chansons, Badr Rami a manifesté sa volonté de préserver ce style musical authentique, offrant ainsi aux spectateurs un moment empreint de tradition et de nostalgie.

Lors de la représentation sur la scène orientale de Nahda, Ahmed Saad a captivé l’auditoire grâce à sa voix remarquable et à son répertoire varié. De son côté, Macha Gharibian a su séduire le public lors de sa prestation sur la scène de la Nécropole de Chellah .

La scène africaine du Bouregreg a été animée par les prestations du rappeur La Fève, tandis que Laila Chakir a brillé sur la scène marocaine de la plage de Salé..

La seconde soirée du Festival Mawazine s’est avérée être un triomphe, proposant une diversité musicale de qualité et des shows mémorables. L’artiste Metro Boomin a indéniablement laissé une empreinte indélébile grâce à une performance passionnée sur la scène de l’OLM Souissi, démontrant ainsi que Mawazine demeure l’événement phare pour les passionnés de musique à l’échelle internationale.