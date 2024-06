L’ONU salue la fin de la détention de Julian Assange

Le Haut-Commissariat de l’ONU aux droits de l’homme a salué mardi la fin de la détention au Royaume-Uni de Julian Assange, le fondateur de WikiLeaks.

« Nous saluons la libération de Julian Assange (…) au Royaume-Uni et les avancées significatives vers un règlement définitif de cette affaire, sans nouvelle détention », a indiqué à l’AFP Elizabeth Throssel, une porte-parole du Haut-Commissariat.

Le fondateur de Wikileaks a conclu un accord de plaider coupable avec le ministère américain de la Justice. En échange, il ne sera pas extradé vers les États-Unis et les procureurs américains réclameront une peine de 62 mois, ce qui équivaut au temps passé par Julian Assange en prison en Angleterre.

La justice américaine, qui le poursuit pour avoir rendu publics à partir de 2010 plus de 700.000 documents confidentiels sur les activités militaires et diplomatiques américaines, en particulier en Irak et en Afghanistan.