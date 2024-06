Festival Mawazine: SCH enflamme la scène de l’OLM de Rabat

La 19ème édition du Festival Mawazine continue de ravir les festivaliers avec une programmation diversifiée et riche en talents. De la scène de Chellah à la scène internationale, les performances ont captivé les spectateurs et confirme l’importance de ce rendez-vous musical incontournable.

La tête d’affiche de la soirée sur la scène internationale a été le rappeur marseillais SCH. Avec ses hits « A7 », « Je la connais » et « Autobahn », il a enflammé la scène et a offert une performance puissante et intense.

SCH a ensuite laissé sa place au duo dynamique Gazo et Tiakola, qui ont continué à enflammer la scène avec leurs rythmes et leurs flows percutants, clôturant ainsi une soirée mémorable pour les amateurs de rap.

L’après-midi a débuté en beauté avec la performance de Tania Saleh à la scène de Chellah. La chanteuse libanaise a enchanté le public, créant une atmosphère intimiste et chaleureuse dans ce cadre historique.

La soirée s’est poursuivie au Théâtre National Mohamed V avec une prestation énergique de Yuri Buenaventura. L’artiste colombien, célèbre pour ses rythmes salsa endiablés, a transporté les spectateurs dans un voyage musical vibrant et coloré.

Sur la scène du Bouregreg, l’artiste nigérian Omah Lay a livré une performance électrisante. Avec ses hits entraînants, il a su captiver le public et créer une ambiance festive et dynamique, prouvant une fois de plus la popularité de l’afrobeat au sein du public marocain.

La scène marocaine de Salé a été le théâtre des performances de Hamid Kassri et Said Mosker. Leurs talents respectifs ont mis en valeur la richesse et la diversité de la musique marocaine, offrant au public des moments de pure magie musicale.

La chanteuse libanaise Haifa Wehbe a ébloui les spectateurs de la scène orientale de Nahda avec son charisme et ses tubes populaires. Sa présence sur scène et ses chansons entraînantes ont conquis le public, ajoutant une touche de glamour à la soirée.

Cette journée du Festival Mawazine a une nouvelle fois montré la diversité et la richesse de la programmation. Qu’il s’agisse de musique traditionnelle, de salsa, d’afrobeat ou de rap, chaque artiste a apporté sa propre couleur et son énergie, faisant de cette édition une célébration musicale unique et inoubliable.