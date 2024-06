Célébration de la fête de la musique : Essaouira vibre aux rythmes des talents locaux

Initiée par l’Association Moga Jeunes, cette soirée haute en couleurs a offert l’occasion à plusieurs jeunes musiciens de la Cité des Alizés et d’ailleurs de mettre en lumière leurs talents, le tout dans une ambiance vibrante et festive où la musique a résonné à chaque instant, captivant un public enthousiaste et diversifié.

L’assistance a ainsi eu droit à des spectacles inédits, aussi bien en solo qu’en duo, portés par une énergie contagieuse et une virtuosité remarquable, ayant transporté les spectateurs dans un voyage musical inoubliable.

Les talents émergents ont su créer une harmonie parfaite en mêlant leurs influences pour offrir une palette riche de genres musicaux, enrichissant ainsi l’expérience de la foule avec une diversité allant de la musique traditionnelle marocaine et arabe au jazz, en passant par le pop, le raï et bien d’autres styles.

Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, Adam Kachchaf, vice-président de l’Association Moga Jeunes, a indiqué que cette initiative vise à offrir aux jeunes musiciens d’Essaouira une opportunité de se produire sur scène et de se faire connaître à l’échelle locale et nationale.

« Cette manifestation musicale s’inscrit également dans le cadre des efforts visant à renforcer le rayonnement culturel de la ville et à promouvoir sa scène musicale locale », a-t-il ajouté.

De son côté, Oumaima Maiya, artiste souirie et membre de l’Association Moga Jeunes, a indiqué que cet événement se veut une vitrine pour les jeunes talents locaux, leur offrant une plateforme unique pour l’expression artistique et le développement professionnel.

Même son de cloche chez Badreddine Sajid, également membre de l’Association Moga Jeunes, qui s’est dit heureux de voir les jeunes artistes d’Essaouira bénéficier d’une telle opportunité pour exprimer leur créativité et progresser dans leur carrière musicale.

Pour leur part, des jeunes musiciens ont loué, dans des déclarations similaires, l’importance de cette initiative pour leur développement artistique et leur visibilité dans le paysage musical local et au-delà.

Connue aussi sous le nom « World Music Day », la Fête de la musique s’inscrit comme un rendez-vous incontournable, célébrant la richesse et la diversité de la musique sous toutes ses formes.

En permettant aux talents émergents de s’exprimer dans une ambiance de convivialité et de créativité, cet événement annuel tend à renforcer les liens humains et à promouvoir un message d’harmonie à travers le pouvoir universel de la musique.