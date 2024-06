La campagne présidentielle en Mauritanie se joue aussi sur les réseaux sociaux

La première semaine de la campagne électorale pour la présidentielle du 29 juin en Mauritanie a été rythmée par d’intenses activités des candidats, qui ont investi les réseaux sociaux pour présenter leurs programmes électoraux et atteindre le plus grand nombre d’électeurs.

D’après les observateurs de la scène politique locale, les premiers jours de la campagne lancée le 14 juin dernier ont vu un recours notable aux réseaux sociaux de la part des candidats à la présidentielle pour toucher efficacement l’électorat du pays notamment les jeunes qui utilisent massivement ces plateformes.

Malgré des conditions climatiques défavorables, les candidats ont enchaîné les tournées dans les régions du pays pour aller à la rencontre des électeurs et présenter les grandes lignes de leurs programmes via plusieurs canaux, à l’encontre de la ville de Nouakchott où les électeurs sont plus accessibles pour les candidats qui ont aménagé des tentes pour se démarquer dans la course à la Présidence du pays.

Les médias officiels ont consacré des quotas aux candidats souhaitant communiquer sur leurs programmes électoraux, conformément à des règles strictes mises en place par la Haute Autorité de la Presse et de l’Audiovisuel (HAPA).

Le président de la HAPA, Houssein Ould Meddou, a mis en exergue, dans des déclarations à la presse, les mesures prises par la HAPA pour « préserver le pluralisme et garantir un accès aux médias publics et privés, outre les directives de la couverture de la campagne électorale ».

Dans le cadre de son accompagnement aux préparatifs à la prochaine présidentielle, la HAPA a tenu le 14 juin dernier une réunion avec les correspondants de la presse internationale accrédités en Mauritanie, axée sur la coordination entre l’ensemble des parties pour couvrir la Présidentielle dans les meilleures conditions et garantir l’accès aux sources d’information.

La campagne électorale s’articule autour des sujets économiques ayant trait à l’infrastructure, la création d’emploi, la promotion des investissements et le développement dans toutes ses dimensions, abordés par chaque candidat selon sa vision.

Le volet social est également au coeur des préoccupations des candidats qui ont livré leurs visions sur plusieurs question liées à la femme, la jeunesse et l’éducation, la justice et la réforme administrative.

Les candidats ont profité des vacances de l’Aïd al-Adha pour exposer leurs stratégiques de communication en vue d’attirer le plus grand nombre possible d’électeurs et les convaincre de la pertinence de leurs programmes. En parallèle avec le déroulement de la campagne électorale, les observateurs ont également noté les efforts déployés pour garantir l’aboutissement du processus électoral dans les meilleures conditions, avec intégrité et transparence.

A ce propos, la Commission électorale nationale indépendante (CENI) a exprimé sa satisfaction quant à la bonne conduite des candidats et aux conditions dans lesquelles se déroule la campagne électorale.

« La commission électorale est pleinement préparée pour le jour du scrutin du 29 juin », a indiqué le porte-parole officiel de la CENI, Mohamed Takioullah El-Edhema, soulignant la mobilisation des moyens logistiques nécessaires dans les différents wilayas, ainsi que dans les huit pays où le vote est prévu pour les communautés mauritaniennes à l’étranger.

Outre le Président actuel Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, la liste définitive des candidats qui brigueront l’élection présidentielle comprend Mohamed Lemine El Mourtaja El Wavi (candidat indépendant), Hamadi Sidi El Mokhtar Mohamed Abdi (président du Rassemblement national pour la réforme et le développement Tawassoul), Otouma Antoine Souleimane Soumaré (candidat indépendant), Mamadou Bocar Bâ (président de l’Alliance pour la justice et la démocratie), El-Id Mohameden M’bareck (député), Biram Dah Abeid (militant des droits de l’homme).

La dernière élection présidentielle en Mauritanie ayant eu lieu en 2019 a été remportée par le président actuel Ould El Ghazouani après avoir obtenu 52% des voix des électeurs.