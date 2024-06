Festival Mawazine de Rabat : la diva Oum Kalthoum revient sous forme d’hologramme

En fin d’après-midi, la nécropole de Chellah a été le théâtre d’une performance envoûtante du groupe franco-argentin Cuarteto Tafi. Le mélange unique de rythmes argentins et d’influences françaises a charmé les spectateurs, créant une atmosphère magique au sein de ce lieu historique.

La soirée a été marquée par le retour de la légendaire chanteuse égyptienne Oum Kalthoum sous forme d’hologramme au Théâtre Mohamed V. Près de 50 ans après sa disparition en 1975, et plus de 56 ans après sa dernière apparition sur cette même scène en 1968, la « Star de l’Orient » a fasciné le public marocain une fois de plus. Cette première au Maroc a été saluée pour son innovation et sa capacité à ressusciter l’héritage de l’une des plus grandes voix du monde arabe.

Le Festival Mawazine a poursuivi sa mission de célébrer la diversité musicale avec une série de concerts captivants. Sur la scène du Bouregreg, le rappeur français Luidji et le chanteur franco-camerounais Yamê ont offert des performances dynamiques avec leurs styles uniques.

A Salé, le public a vibré avec les voix puissantes de la chanteuse Ihsane Regragui et du rappeur Muslim.

À la scène de Nahda, la chanteuse Yemeni-Emiratie Balqees a envoûté le public avec sa voix mélodieuse et ses chansons poignantes, ajoutant une touche d’élégance à la soirée.

Le point culminant de la journée a été la performance très attendue du groupe de K-Pop sud-coréen Ateez à la scène de l’OLM Souissi. Réunissant plusieurs dizaines de milliers de spectateurs, Ateez a livré un concert spectaculaire, marqué par des chorégraphies énergétiques et des performances vocales impressionnantes.

Le DJ Alawn a parfaitement chauffé le public avant l’arrivée de la tempête Ateez, créant une ambiance électrique et préparant les fans à une soirée inoubliable.

Cette troisième journée du Festival Mawazine a été un véritable tour de force, offrant une variété de genres musicaux et des performances de haute qualité. Que ce soit à travers l’innovation technologique avec l’hologramme d’Oum Kalthoum ou les performances vibrantes d’artistes internationaux et locaux, Mawazine continue de se distinguer comme un événement incontournable dans le paysage musical mondial.