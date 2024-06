Espagne: Sergio Ramos au départ du Séville FC (club)

Le Séville FC a annoncé lundi le départ de son défenseur central Sergio Ramos, 38 ans, qui avait fait son retour au sein de son club formateur 18 ans après son départ pour le Real Madrid.

« Sergio Ramos a annoncé au Séville FC qu’il ne resterait pas au club la saison prochaine, après avoir réalisé son rêve de retourner dans le club où il a été formé et où il a obtenu le statut d’international » a écrit l’équipe andalouse dans un communiqué.

L’ancien capitaine de la sélection espagnole fera ses adieux à ses supporters mardi en fin de matinée.

Il a démontré, en disputant 37 matches toutes compétitions confondues avec le club andalou cette saison, notamment en Ligue des champions, qu’il avait encore de beaux restes, et ne semblait pas encore prêt à prendre sa retraite.

L’ex-joueur du PSG et du Real Madrid est considéré comme l’un des plus grands défenseurs de l’histoire, avec un immense palmarès (25 titres dont une Coupe du monde, 2 championnats d’Europe, 4 Ligues des champions, 5 Liga et 2 Ligue 1).