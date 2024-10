Sommet OCS : la Chine prône une coopération renforcée

« L’OCS est une plateforme importante pour préserver la paix et la stabilité régionales et promouvoir le développement et la prospérité de tous les pays » membres, a déclaré M. Li lors de la 23e réunion du Conseil des chefs de gouvernement des États membres de l’OCS.

Il a rappelé que les dirigeants des États membres avaient convenu, lors du Sommet de l’OCS tenu en juillet dernier dans la capitale kazakhe Astana, de renforcer la solidarité, la prospérité, le bon voisinage et la confiance mutuelle au sein du groupement régional.

Pour atteindre ces objectifs, a-t-il souligné, il est nécessaire d’établir une base politique plus solide, des garanties de sécurité plus fiables, des liens économiques plus étroits et des relations interpersonnelles plus profondes.

À cet égard, le Premier ministre chinois a formulé quatre propositions, à savoir le renforcement de la synergie des stratégies de développement, l’élargissement de la coopération pratique, la réponse active aux risques majeurs et l’expansion des échanges interpersonnels.

Organisée dans le cadre du sommet de l’OCS qui s’est tenu mardi et mercredi à Islamabad, cette réunion a été présidée par le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif et a vu la participation notamment du Premier ministre russe Mikhaïl Michoustine et du ministre indien des Affaires étrangères Subrahmanyam Jaishankar.

Un communiqué conjoint approuvant des résolutions liées au renforcement de l’OCS a été publié à l’issue de la réunion, a indiqué le ministère chinois des Affaires étrangères.

Créée en 2001, l’OCS a pour objectif de discuter de la sécurité mutuelle ainsi que de la coopération politique et militaire entre ses 10 pays membres; la Chine, la Russie, l’Inde, le Pakistan, le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Tadjikistan, l’Ouzbékistan, l’Iran et la Biélorussie.