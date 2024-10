Maroc : Le PLF 2025 prévoit la poursuite du renforcement des piliers de l’Etat social (Fettah)

Intervenant lors d’une séance plénière conjointe des deux Chambres du Parlement, consacrée à la présentation des grandes lignes de ce PLF, Mme Fettah a indiqué que le parachèvement du chantier de la protection sociale s’effectuera via la généralisation de l’AMO (Assurance maladie obligatoire) au profit de toutes les catégories sociales et professionnelles, tout en continuant à payer, avec un budget annuel d’environ 10 milliards de dirhams (MMDH), les cotisations au titre du régime d’AMO des personnes ne pouvant s’acquitter des droits de cotisation.

Pour ce qui est de l’aide sociale directe, la ministre a assuré que l’Exécutif œuvrera à poursuivre ce programme, avec une augmentation de l’aide à 250 dirhams pour chaque enfant parmi les trois premiers scolarisés, ou de moins de 6 ans, ou en situation de handicap (350 dirhams) et à 175 dirhams pour chaque enfant parmi les trois premiers non scolarisés.

Pour les enfants orphelins du côté paternel de moins de six ans ou ceux qui poursuivent leurs études, cette aide sera de 375 dirhams pour chaque enfant parmi les trois premiers, sans que le minimum pour chaque famille ne soit inférieur à 500 dirhams par mois, a-t-elle ajouté, précisant que le budget du programme augmentera à 26,5 MMDH en 2025.

Concernant le chantier d’amélioration du système de santé, Mme Fettah a fait état de la détermination du gouvernement, à travers le PLF de l’année prochaine, à poursuivre la mise en œuvre de la réforme globale de la Santé dans ses différentes composantes, afin de réussir à généraliser l’AMO et de garantir aux citoyennes et citoyens l’accès aux soins dans de bonnes conditions.

Dans ce sens, elle a indiqué qu’un budget de 32,6 MMDH a été alloué à la Santé et à la Protection sociale dans le projet de loi de finances, avec une augmentation d’environ 1,9 MMDH comparativement à l’exercice 2024.

Parmi les initiatives prévues dans le secteur de la santé, figure la poursuite de l’exécution du programme de mise à niveau d’environ 1.400 établissements de soins, considérés comme un élément fondamental pour rapprocher les services de santé des citoyens, a relevé la ministre, notant que le gouvernement a réussi à mettre à niveau 872 centres de santé et que 524 centres supplémentaires seront achevés en 2025. Mme Fettah a, par ailleurs, rappelé que l’Exécutif accorde une attention particulière au secteur de l’éducation qui constitue une pièce maîtresse dans la qualification du capital humain et le renforcement des piliers de l’Etat social, faisant savoir qu’un budget supplémentaire de 11,7 MMDH est alloué à ce secteur, ce qui porte le budget total à près de 85,6 MMDH dans le PLF 2025.

Parallèlement, elle a assuré que le gouvernement continuera d’exécuter la feuille de route pour la généralisation de l’éducation préscolaire au profit de 983.654 bénéficiaires durant l’année scolaire 2024-2025, et d’élargir le programme des écoles d’excellence pour inclure 2.626 écoles primaires et 232 collèges durant la même période, en plus de l’ouverture de 189 nouveaux établissements scolaires, dont 68% seront situées en milieu rural, tout en poursuivant les efforts dans le domaine de l’aide sociale.

S’agissant du soutien au pouvoir d’achat des citoyens, la ministre a révélé que le gouvernement continuera, en 2025, à mettre en œuvre une série de mesures, dont le maintien des subventions sur les produits de base, tels que le gaz butane, le sucre raffiné et la farine de blé tendre, en allouant plus de 16,5 MMDH à la caisse de compensation au titre de l’année prochaine.

Et de poursuivre que dans le cadre de la consécration du processus démocratique et du renforcement de la paix sociale, et en application des Hautes Orientations du Roi, le gouvernement veillera à honorer ses engagements dans le cadre du dialogue social, avec un budget de 20 MMDH consacré à cet effet dans le PLF 2025, ce qui portera le total des engagements à environ 45 MMDH d’ici 2026.

L’Exécutif, a ajouté Mme Fettah, poursuivra la réforme de l’impôt sur le revenu (IR), notamment via la révision du barème progressif et le relèvement de la première tranche du barème relative au revenu net exonéré de 30.000 dirhams à 40.000 dirhams, ce qui va permettre d’exonérer les revenus salariaux inférieurs à 6.000 dirhams par mois.

Par ailleurs, la ministre a souligné que le gouvernement est mobilisé pour accélérer l’exécution des Hautes Instructions Royales concernant la réhabilitation des zones sinistrées par les inondations dans le sud-est du Royaume et ce, en fournissant une aide financière directe aux ménages affectés, qui s’élèvera à 80.000 dirhams pour les habitations partiellement endommagées et à 140.000 dirhams pour celles ayant subi un effondrement total.

De plus, le gouvernement continue, selon Mme Fettah, d’appliquer les Hautes Instructions Royales concernant les zones touchées par le séisme d’Al-Haouz, que ce soit par l’octroi d’une aide directe aux familles sinistrées ou par le financement de projets d’urgence réalisés par les départements ministériels concernés.