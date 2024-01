Sommet du G77+Chine: Omar Hilale met en avant les projets structurants lancés par le Maroc au service de l’intégration africaine

L’ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès des Nations Unies, Omar Hilale, a mis en avant, lundi à Kampala, les projets structurants et les initiatives du Royaume visant à concrétiser l’intégration régionale en Afrique.

Intervenant lors des travaux du 3ème Sommet du G77+la Chine (21-22 janvier), M. Hilale a souligné que sous la conduite du Roi Mohammed VI, le Royaume du Maroc n’a eu de cesse d’affirmer son engagement constant à l’égard des principes de la solidarité effective, de l’unité et du destin commun, et ce, en accordant une importance majeur à l’établissement de partenariats stratégiques selon une approche intégrée et globale.

Cette approche est fondée sur les principes de la solidarité, du codéveloppement et de l’établissement de la paix et de la stabilité, a expliqué M. Hilale, faisant savoir que le Maroc a élaboré des projets de coopération ambitieux et structurants, touchant à des secteurs stratégiques tels que l’agriculture, la santé, l’énergie et l’infrastructure.

Le projet de gazoduc Maroc-Nigéria est l’exemple phare de cette orientation stratégique du Royaume, a-t-il noté, expliquant qu’il s’agit d’un levier d’intégration régionale visant à réunir les conditions d’un décollage économique commun, à enclencher une dynamique propice au développement de la bande atlantique.

Dans cette même lignée, l’initiative des Etats africains atlantiques, lancée par le Maroc aux côtés de 22 pays africains, s’inscrit également dans le cadre des projets visant la réalisation de l’intégration régionale, a poursuivi le diplomate marocain, expliquant que cette initiative ambitionne de mettre en place un cadre institutionnel de consultations au sujet des questions stratégiques, afin de renforcer la sécurité, la stabilité et la prospérité commune au niveau de la région.

De même, M. Hilale a mis en lumière l’initiative internationale annoncée par le Roi, visant à favoriser l’accès des Etats du Sahel à l’océan Atlantique, précisant que, dans le cadre de cette initiative, le Maroc a mis ses infrastructures routières, portuaires et ferroviaires à la disposition de ces Etats.

Cette initiative constitue une plateforme pragmatique favorisant le développement des infrastructures des pays du Sahel, tout en les reliant aux réseaux de transport et de communication de leur région, et ce, dans le but de contribuer à l’ouverture de ces Etats et à la réalisation des objectifs de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF), a-t-il expliqué.

Le Maroc a placé les questions de la sécurité alimentaire et du changement climatique au cœur des relations de coopération les liant à ses partenaires, en particulier en Afrique, a fait savoir M. Hilale, mettant en avant le lancement par le Royaume de projets d’envergure pour la production de fertilisants dans plusieurs pays, ainsi que sa contribution dans la réalisation de la sécurité alimentaire, en fournissant des engrais adaptés à des tarifs raisonnables.

La tenue de ce Sommet coïncide avec la célébration du 60ème anniversaire de la création du G77, une occasion qui devrait constituer un levier vers une coopération plus solide et une plus grande solidarité entre les Etats membres du Groupe, dans le sillage de la conjoncture mondiale actuelle, a souligné le diplomate marocain.

Dans le sillage de cette conjoncture marquée par les effets de crises multidimensionnelles et par la montée des conflits et des tensions géopolitiques, « nous sommes amenés, non seulement à renouveler notre engagement de +Ne laisser personne de côté+, mais aussi à concrétiser cet engagement sur les plans national et international en mettant en œuvre de manière effective l’Agenda 2030 et en contribuant de façon concrète à insuffler une nouvelle dynamique à la coopération régionale et internationale », a dit M. Hilale.

Ce sommet doit donner le départ d’une nouvelle ère de coopération entre les pays du Sud, ce qui nous amène tous à œuvrer, sur une base solidaire et selon une approche visionnaire et fédératrice des efforts, pour une meilleure exploitation des aspects de notre complémentarité, de nos potentialités et de nos qualités relatives, et pour consolider notre marche vers la croissance et la prospérité, a-t-il conclu.

Les travaux du 3ème Sommet du Groupe des 77+la Chine se sont ouverts, dimanche dans la capitale ougandaise, sous le thème « Ne laisser personne de côté ».

M. Hilale a conduit une importante délégation marocaine à cet événement, composée notamment de M. Zakaria El Goumiri, ambassadeur du Maroc à Dar es Salam, de Mohamed Methqal, ambassadeur directeur général de l’Agence marocaine de la coopération internationale, et de Abdellah Ben Mellouk, directeur de la coopération multilatérale et des affaires économiques internationales au ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.