Somalie : au moins 32 morts dans une attaque terroriste à Mogadiscio

« Plus de 32 civils ont été tués dans cet attentat et environ 63 autres ont été blessés, dont certains grièvement, » a déclaré samedi le porte-parole de la police, Abdifatah Adan Hassan, au lendemain de l’attaque qui a ciblé un hôtel et une plage très fréquentés de la capitale somalienne.

Les forces somaliennes ont réussi à neutraliser 5 terroristes qui ont lancé l’attaque, tandis qu’un sixième s’est fait exploser sur la plage, faisant plusieurs victimes.

“Un autre terroriste qui conduisait une voiture piégée a été arrêté après avoir été blessé par balle,” a ajouté le responsable sécuritaire, faisant état d’un mort et un blessé parmi les forces somaliennes.