Séisme au Maroc: le festival des musiques sacrées de Fès reporté

“Face à la tragédie que traverse notre pays, la Fondation Esprit de Fès, son Président, l’ensemble des artistes et ses partenaires expriment leurs plus sincères condoléances aux familles des victimes du tremblement de terre. (…) Dans ce contexte de deuil et de recueillement, la Fondation Esprit de Fès annonce le report à une date ultérieure du Festival de Fès des Musiques Sacrées du Monde prévu cette année du 15 au 23 septembre. Nos prières vont aux victimes et à leurs proches”, ont écrit les organisateurs dans un communiqué.

Un bilan actualisé du séisme qui a secoué certaines provinces et préfectures du Royaume le 8 septembre courant, fait état de 2.681 morts, et de 2.501 blessés jusqu’à 15H00 de ce lundi, indique le ministère de l’Intérieur dans un communiqué.

Les autorités publiques poursuivent leurs efforts afin de secourir, évacuer et prendre en charge les blessés, et mobilisent l’ensemble des moyens nécessaires pour gérer les répercussions de cette douloureuse tragédie.