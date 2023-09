Séisme au Maroc : la FNM à pied d’œuvre pour la réouverture des musées touchés à Marrakech

La Fondation Nationale des Musées (FNM) a entrepris, dès samedi dernier, de grands efforts pour la réouverture à Marrakech, des musées des Confluences Dar El Bacha et Dar Si Saïd, qui ont subi plusieurs dégâts suite au séisme ayant frappé plusieurs régions du Royaume.

Dans ce cadre, le président de la FNM, Mehdi Qotbi, s’est rendu sur les lieux pour s’informer de l’état d’avancement des travaux de sécurisation des édifices de ces deux structures muséales situées dans l’ancienne médina, et des efforts déployés en vue de faire face aux dégâts causés par le séisme.

Dans une déclaration à la presse, M. Qotbi a souligné que la FNM a déployé de grands efforts pour la sécurisation des édifices des musées Dar El Bacha et Dar Si Said, suite à ce tremblement de terre.

« Nous sommes en train de réaliser des travaux de réparation des dégâts dans les musées Dar El Bacha et Dar Si Said afin que ces deux structures muséales puissent ouvrir d’ici deux mois », a-t-il affirmé, relevant que la FNM a, dès samedi, dépêché des cadres et des experts de Rabat pour évaluer les dégâts provoqués par le séisme dans ces deux structures.

Il a aussi indiqué qu’une étude sera réalisée par un bureau d’études compétent, notant que les travaux ont commencé par la mise en place d’échafaudages afin de soutenir les structures du musée des Confluences de Dar El Bacha.

A l’issue de cette visite, M. Qotbi a tenu une réunion avec les responsables des Musées Dar El Bacha et Dar Si Said pour prendre connaissance de l’état d’avancement des travaux de sécurisation des édifices.