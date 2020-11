Samira Sitaïl, ancienne patronne de l’information de la chaîne 2M, a rejoint en tant que senior advisor l’un des groupes de communication les plus importants d’Europe, Marco de Comunicación (MdC).

Samira Sitaïl rejoint l’un des plus grands groupes de communication d’Europe

Quand elle quitte en janvier 2020 son poste de directrice de l’information de 2M et celui de directrice-générale adjointe du groupe SOREAD 2M, des rumeurs persistantes la donnaient à de prestigieux postes diplomatiques. Mais c’est ailleurs que cette femme de réseaux à la personnalité charismatique a rebondi.

Depuis le 1er octobre, Samira Sitaïl fait désormais partie du staff de l’une des plus grandes firmes européennes opérant en matière de communication et de e-réputation, ainsi que du conseil stratégique, de la gestion des risques ou encore des relations publiques, aussi bien pour des opérateurs publics que privés.

Tout en poursuivant un Master2 en institutions et gestion des risques à CELSA à Paris, Samira Sitaïl conseille “Marco de Comunicación” (MdC), qui dispose de 11 bureaux à l’international, notamment aux Etats-Unis à Miami, en Amérique Latine (Pérou, Colombie, Brésil, Mexique), à Bruxelles et en Afrique du Sud, et s’apprête à ouvrir le 22 novembre un bureau à Varsovie en Pologne.

MdC, dont le siège est à Madrid, a également des contrats importants avec différentes instances européennes.

Quant au Maroc, l’agence espagnole a travaillé avec l’AMDIE, ainsi que sur l’implantation du canadien bombardier au Maroc ou encore le volet communication internationale de la COP22, qui s’est tenue à Marrakech en novembre 2016.

Pour son développement, “Marco de Comunicación” mise sur des profils pointus comme celui de Samira Sitaïl, ancienne responsable du pôle communication de la COP22, dont le réseau étendu notamment en France, en Belgique, en Grande- Bretagne et en Afrique pour avoir été la cofondatrice du réseau des journalistes femmes africaines, Les Panafricaines, constituera certainement un important atout pour l’expansion des activités du groupe espagnol.