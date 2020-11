L’intervention des FAR, “un changement stratégique” mettant fin à toute tentative de blocage d’El Guerguarat (El Otmani)

L’opération menée par le Maroc dans la zone d’El Guerguarat est porteuse d'”un changement stratégique” à même de mettre fin aux tentatives des séparatistes visant à bloquer le trafic commercial et civil entre le Maroc et la Mauritanie, a affirmé dimanche le secrétaire général du Parti de la justice et du développement (PJD).