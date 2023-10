Sahara: le Togo réaffirme son soutien au plan d’autonomie, la « solution de compromis »

“La délégation togolaise réitère son attachement aux principes d’intégrité territoriale et de souveraineté et renouvelle son soutien à l’Initiative marocaine d’autonomie qui est, à l’évidence, la solution de compromis à ce différend régional, conformément au droit international”, a souligné Koffi Akakpo, chargé d’affaires à la Mission permanente de la République togolaise auprès de l’ONU.

Il a, par ailleurs, salué le développement socio-économique au Sahara marocain grâce aux investissements et aux projets mis en œuvre, dans le cadre du nouveau modèle de développement pour les provinces du Sud.

Lancé en 2015, ce modèle a grandement contribué à l’autonomisation des populations et à l’amélioration des indices de développement humain au Sahara marocain, a-t-il précisé.

Le diplomate a en outre indiqué que son pays se félicite de l’ouverture de près de 30 consulats généraux de pays arabes, africains dont le Togo, d’Amérique, d’Asie et d’organisations régionales à Laâyoune et Dakhla.

Il a relevé que ces représentants visent à renforcer les opportunités économiques et sociales qu’offre le Sahara marocain en tant que hub de développement, de stabilité et de rayonnement dans les régions méditerranéenne, atlantique et africaine.

Le diplomate a, de même, salué le plein respect par le Maroc du cessez-le-feu au Sahara marocain, ainsi que sa coopération pleine et continue avec la MINURSO, appelant les autres parties à revenir au cessez-le-feu et à coopérer avec la Mission onusienne.

La délégation togolaise a également salué les réalisations “remarquables” du Maroc en matière des droits de l’Homme, notamment le renforcement du rôle des Commissions régionales du Conseil national des droits de l’Homme à Laâyoune et Dakhla, la coopération bilatérale avec le Haut-Commissariat aux droits de l’Homme, les organes de traités et les procédures spéciales du Conseil des droits de l’Homme.