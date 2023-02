Sabotage du gazoduc Nord Stream: L’ONU appelle à éviter l’aggravation des tensions

Intervenant lors d’une réunion du Conseil de Sécurité demandée par la Russie sur le sabotage des gazoducs Nord Stream I et II, la Secrétaire générale adjointe de l’ONU aux affaires politiques et à la consolidation de la paix, Rosemary DiCarlo a récapitulé les évènements et circonstances de l’explosion des pipelines Nord Stream 1 et 2 les 26 et 29 septembre 2022.

Elle a rappelé que la première fuite a été signalée sur le gazoduc Nord Stream 2 dans la matinée du 26 septembre, lorsque les sismologues ont détecté un pic d’activité. Les seconde et troisième fuites ont été signalées le même jour dans la soirée du sur le gazoduc Nord Stream 1, avant qu’une quatrième soit détectée dans la matinée du 29 septembre sur le gazoduc Nord Stream 2.

Aucun des deux pipelines n’était en fonction, a-t-elle précisé en se fondant sur des informations déjà dans le domaine public, car les approvisionnements avaient été interrompus en septembre. “Cependant, les gazoducs contenaient plusieurs centaines de millions de mètres cubes de gaz naturel au moment de l’incident”, a-t-elle souligné.

À la suite de ces incidents, a-t-elle dit, les autorités danoises, allemandes et suédoises ont annoncé qu’elles lanceraient des enquêtes distinctes sur les fuites et la Fédération de Russie s’est déclarée intéressée à participer à ces enquêtes, craignant qu’un acte délibéré de sabotage et de terrorisme ne soit à l’origine des explosions qui ont provoqué les fuites.