L’égalité des sexes, une nécessité sociétale (Banque mondiale)

S’exprimait à l’ouverture d’un séminaire international prélude à une série d’événements et de conférences axés sur les grandes questions de développement qui seront discutées lors des prochaines réunions annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international en octobre prochain à Marrakech, M. Trotsenburg a mis en avant la nécessité de lutter contre la pauvreté et d’autonomiser les femmes grâce à une éducation de qualité.

Et de faire observer que si toutes les femmes étaient employées dans la même proportion que les hommes, le produit intérieur brut augmenterait de 20 à 30 %.

Au cours de cette rencontre sur “l’autonomisation des femmes pour de meilleures opportunités d’emploi à l’avenir”, organisée par la Banque mondiale, en coopération avec le ministère de l’Économie et des Finances et l’Université Mohammed VI Polytechnique, M. Trotsenburg a souligné l’importance d’autonomiser les femmes pour façonner l’avenir des emplois et remédier aux différences dans ce domaine entre les femmes et les hommes, notant que la crise de Covid a exacerbé cette situation.

M. Trotsenburg a ajouté que “les femmes ont le droit de bénéficier de l’égalité des chances. Partant de ce principe, leur éducation devrait englober différents niveaux, y compris universitaires”, a-t-il plaidé, faisant observer que le taux de femmes poursuivant leurs études à l’Université Mohammed VI Polytechnique est de 54 %.

Il a enfin noté que “l’égalité des sexes fait partie des préoccupations de la Banque mondiale”, soulignant la nécessité de s’engager en faveur de la promotion du statut de la femme, dont notamment l’adhésion à l’Alliance mondiale pour la défense de la parité entre les sexes et la lutte contre toutes les formes de discrimination.

Cette rencontre a été marquée par la participation du ministre de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille, Awatef Hayar, du ministre des Finances de l’Indonésie, Sri Mulyani Indrawati (par visioconférence) et du président de l’Université Mohammed VI Polytechnique, Hicham El Habti.