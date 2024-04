Rush exceptionnel de touristes et cohue à l’aéroport de Marrakech Menara

Depuis ce week-end, vidéos et photos circulent sur un rush exceptionnel de touristes à l’aéroport de Marrakech Menara. Des vidéos devenues virales tant l’afflux était massif. Si beaucoup sur les réseaux sociaux y voient un manque d’organisation, d’autres par contre soulignent le succès tant national qu’international de nos destinations touristiques.

Si l’ONDA est aujourd’hui pointé du doigt en tant que principal responsable des débordements ce week-end de touristes, il n’en demeure pas moins un constat crucial… Le Maroc est bel est bien un pays de plus en plus prisé tant par les touristes étrangers que nationaux.

Il y a quelques mois, Google plaçait pour la première dois le Maroc dans le Top 10 de son classement annuel des destinations de voyage les plus recherchées sur Google.

Lorsque l’on sait que le web et les réseaux sociaux jouent un rôle puissant dans le processus de choix de la destination touristique d’un voyageur, l’on réalise que pour un pays, figurer dans ce classement ne peut qu’augurer de belles performances pour le Maroc d’autant que Google reste le premier moteur de recherche dans le monde, avec 8,5 milliards de recherches par jour, soit 99 000 par seconde.

Un résultat rendu possible grâce à deux facteurs importants : les exploits de nos Lions de l’Atlas qui ont mis sur orbite le Maroc et les campagnes modernes, audacieuses et ciblées de l’Office National Marocain du Tourisme qui ont su surfer sur la vague et transformer la curiosité des internautes du monde en touristes effectifs.

Les résultats ne se sont pas fait attendre ! Marrakech tourne à plein régime ainsi que plusieurs autres destinations du pays.

Même si quelques destinations sont encore à la traîne de cette relance, l’engouement est bel et bien là… Reste à présent à l’homogénéiser sur toutes les régions touristiques du pays (notamment Casablanca) et à préparer les infrastructures touristiques du pays, aéroports, hôtels, restaurants… ainsi que les infrastructures de base pour accueillir ces flux supplémentaires.

Un enjeu d’autant plus important que le Maroc s’apprête à accueillir la CAN 2025 et la Coupe du Monde en 2030.

Le rush de ce week-end sur nos aéroports doit donc être un signal d’alerte pour l’ensemble des intervenants publics et privés sur les échéances à venir et à tenir, que nous nous devons de réussir avec brio !

*Ahlam Jebbar, directrice de TourismaPost.ma