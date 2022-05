Royaume-Uni : 42 millions d’adultes seront en proie à l’obésité d’ici 2040

Plus de 42 millions d’adultes au Royaume-Uni seront en surpoids ou obèses d’ici 2040 et seront plus exposés à 13 types de cancer, a révélé jeudi un rapport “alarmant” du Cancer Research UK (CRUK).

Les données recueillies par CRUK montrent que 71% des personnes seront en surpoids d’ici 2040, contre 64 % aujourd’hui. Parmi eux, près de 36% des adultes, soit 21 millions de personnes, seront obèses. “Ces projections devraient servir d’avertissement au gouvernement quant à l’état de santé de notre nation”, a souligné Michelle Mitchell, directrice générale de CRUK.

“Le gouvernement ne doit pas continuer à botter en touche lorsqu’il s’agit de s’attaquer à la crise de l’obésité – en retardant les mesures qui conduiront à des options alimentaires plus saines”, a averti Mme Mitchell.

La semaine dernière, l’exécutif avait annoncé qu’il retardait de 12 mois les mesures visant à lutter contre l’alimentation malsaine, alors que l’ancien chef du parti conservateur William Hague a déclaré que l’affaiblissement de la stratégie de lutte contre l’obésité était “moralement répréhensible”.