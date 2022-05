La communauté juive marocaine célèbre à Meknès la grande Hilloula des Tsadikim

Placée sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, la Grande Hilloula des Tsadikim de Meknès, initiée par le Conseil des Communautés Israélites du Maroc, a connu l’affluence des membres de la communauté juive de tous les coins du Royaume et de plusieurs pays étrangers notamment la France, la Belgique, le Canada et Israël.

Dans une déclaration à M24, chaine d’information en continu de la MAP, le secrétaire général du Conseil des Communautés Israélites au Maroc, Serge Berdugo a dit sa grande émotion, cette Hilloula étant la première depuis 60 ans à Meknès, ajoutant qu’elle intervient après l’achèvement de l’opération de réhabilitation du cimetière juif, une initiative “unique dans les annales mondiales, lancée par SM le Roi”.

Il a souligné que le cimetière de Meknès est unique au monde avec ses tombes incrustées dans la muraille historique, en ce sens qu’il a fallu mener les travaux de réhabilitation des tombes avec ceux des monuments historiques, ajoutant que cette initiative a permis “de retrouver aujourd’hui 500 juifs marocains, dont la plupart sont de Meknès, qui sont venus pour se retrouver et trouver une partie d’eux mêmes”.

Intervenant à l’ouverture des célébrations, M. Berdugo a mis la lumière sur les travaux de réhabilitation de l’ancien cimetière juif de Meknès, une initiative qui est intervenue suite à la décision du Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, relative à la réhabilitation des cimetières juifs du Maroc, ajoutant que l’initiative royale a permis la sauvegarde de plus 170 nécropoles, qui ont retrouvé leur dignité, à la satisfaction des familles des défunts.

Cet évènement a été marqué aussi par l’inauguration de la réhabilitation du Musée du Mellah, un espace muséal qui recèle, selon le secrétaire général du Conseil des communautés Israélites au Maroc, d'”inestimables documents comme la Ketouba- l’acte de mariage Rabbi Raphaël Berdugo”.

La célébration de la Hilloula s’est déroulée en présence notamment du gouverneur de la préfecture de Meknès, Abdelghani Sabbar, du Chargé d’Affaires de l’Ambassade des États-Unis au Maroc, David Greene, du Chef du bureau de liaison d’Israël au Maroc, David Govrin, des rabbins et de plusieurs autres personnalités.

M. Green a indiqué à M24, que “durant ses années vécues au Maroc, il a beaucoup appris concernant l’histoire du Maroc faite de tolérance et de coexistence entre Juifs, musulmans et Chrétiens”, ajoutant que le Maroc est un pays qui accueille toutes les confessions.

A cette occasion, l’assistance a élevé des prières implorant le Tout-Puissant d’accorder gloire et prospérité au Roi Mohammed VI et de combler le Souverain en les personnes le Prince Héritier Moulay El Hassan, le Prince Moulay Rachid et de l’ensemble des membres de l’Illustre Famille Royale.

Des prières ont été aussi élevées pour le repos de l’âme de feu Hassan II et de feu Mohammed V, implorant le Très-Haut d’avoir les regrettés Souverains en Sa sainte miséricorde.